Sốc: Cô gái trẻ xuất hiện ổ mủ sau khi nâng mũi ở spa

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 17:30 PM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Sau tiêm 1 ngày, bệnh nhân thấy mũi đỏ, đau, tiết dịch ở da, hình thành nhiều ổ mủ trên mũi.

Chiều 4-6, Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Cao Kiêm, Khoa Phẫu thuật tạo hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, chiều 3-6, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Đoàn Thị M. (23 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện do biến chứng sau tiêm chất làm đầy (filler).

Tại thời điểm đến khám, chóp mũi bệnh nhân bị sưng nề, nhiều ổ mủ lan rộng đỉnh mũi và sống mũi.

TS.BS Phạm Cao Kiêm cho biết, tại thời điểm đến khám, chóp mũi bệnh nhân bị sưng nề, nhiều ổ mủ lan rộng đỉnh mũi và sống mũi. Sống mũi đỏ, tiết dịch. Bệnh nhân cũng mang đến lọ filler dùng để tiêm, được biết là nhập qua đường tiểu ngạch.

Bệnh nhân M. cho biết cách đây 5 ngày, bệnh nhân có tiêm filler tại một cơ sở spa ở quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Sau tiêm 1 ngày, bệnh nhân thấy mũi đỏ, đau, tiết dịch ở da. Bệnh nhân quay lại spa thì được tiêm Hyalurolidase. Sau mũi tiêm này, mũi bệnh nhân M. giảm màu đỏ nhưng mũi sưng nề, tiết dịch, hình thành nhiều ổ mủ trên mũi.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá toàn bộ tháp mũi bệnh nhân sưng nề, nhiều ổ mủ lan rộng đỉnh mũi và sống mũi, sống mũi đỏ, tiết dịch.

Theo bác sĩ Kiêm, với trường hợp bệnh nhân này rất khó tiên lượng bởi chất làm đầy này đã xâm nhập vào mạch máu, gây phá huỷ tế bào nên việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều.

TS Kiêm cho biết, các tai biến như bệnh nhân sau tiêm chất làm đầy gặp khá phổ biến. BV Da liễu Trung ương thường xuyên phải giải quyết các ca bệnh đến khám do có biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy vùng mũi, cằm, thậm chí môi.

Bình thường, với những bệnh nhân đến sớm, việc điều trị tích cực thường mang lại hiệu quả tốt, bệnh nhân không để lại sẹo. Nhưng với trường hợp này, hiện vẫn đang trong giai đoạn điều trị chống nhiễm khuẩn, nhưng việc xuất hiện nhiều ổ mủ dễ dẫn đến nguy cơ bị sẹo vùng mũi.

Trường hợp người thực hiện thủ thuật sai cách mà tiêm nhầm vào mạch máu, filler sẽ theo mạch máu di chuyển và xâm nhập đến các bộ phận khác rất nhanh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

TS Kiêm khuyến cáo, nhu cầu làm đẹp là tất yếu với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, chị em hãy là người phụ nữ thông thái, lựa chon các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp an toàn. Những tai biến do tiêm chất làm đầy đôi khi để lại những rắc rối về thẩm mỹ khiến chị em hoang mang, lo lắng, hoặc để lại sẹo do nhiễm trùng. Vì thế, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ là vô cùng quan trọng để hạn chế các nguy cơ tai biến do làm đẹp gây ra.