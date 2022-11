Quý ông đừng thờ ơ với hiện tượng xuất tinh ra máu kẻo rước họa vào thân

Màu sắc của tinh dịch bình thường thường là trắng sữa hoặc hơi vàng (có lẫn nước tiểu hoặc viêm nhiễm bên trong), tuy nhiên tùy vào một số yếu tố nhất định mà tinh dịch có thể có những đốm hoặc vón cục xuất hiện máu đỏ hoặc nâu, đây là bệnh tinh dịch có máu.

Hemospermia phổ biến hơn ở nam giới trẻ và trung niên trong độ tuổi từ 20 đến 40, những người thường xuyên quan hệ tình dục. Hầu hết thời gian, lần xuất tinh đầu tiên chảy máu có màu đỏ nhất, sau đó chuyển sang màu gỉ sắt hoặc đỏ sẫm, sau đó nhạt dần. Khoảng một nửa số bệnh nhân sẽ bị chứng máu tụ vài tuần đến vài năm sau khi xuất tinh.

Quan điểm truyền thống cho rằng hầu hết các nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất tinh ra máu đều liên quan đến quan hệ tình dục như lãnh cảm quá độ, thủ dâm quá độ, kiêng khem kéo dài hoặc gián đoạn quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nó thực sự có thể là một vấn đề liên quan đến xuất tinh, chẳng hạn như tuyến tiền liệt, túi tinh hoặc ống dẫn tinh.

Hematospermia sinh lý

Nó thường dùng để chỉ chảy máu do phản ứng sinh lý. Đây có thể là sự thay đổi tự nhiên hoặc có thể do hoạt động tình dục thường xuyên hoặc không có hoạt động tình dục trong một thời gian dài. Đây là một vấn đề lành tính và thường không cần điều trị. Nó sẽ cải thiện sau một khoảng thời gian. Các lý do phổ biến bao gồm:

Trong quá trình xuất tinh, túi tinh co bóp mạnh làm ảnh hưởng đến tính thẩm thấu của các mạch máu của thành túi, tạo điều kiện cho hồng cầu trong huyết quản xâm nhập vào tinh dịch.

Tần suất sinh hoạt tình dục thấp sẽ làm tăng tiết dịch của u nang và tăng áp lực. Xuất tinh làm giảm áp lực trong túi và làm cho mạch máu bị vỡ và chảy máu.

Sự gia tăng hoạt động của fibrase mô-lytic trong tinh dịch làm hỏng các mạch máu trong thành ống nang và gây ra hiện tượng rỉ dịch.

Bệnh lý Hematospermia

Trong một số ít trường hợp, xuất tinh ra máu có thể do bệnh lý gây ra, bệnh này cần được kiểm tra và điều trị để làm giảm các triệu chứng của bệnh máu khó đông.

- Chấn thương: Chấn thương niệu đạo, hẹp niệu đạo , di chứng phẫu thuật vùng chậu hoặc bộ phận sinh dục.

- Viêm nhiễm: viêm niệu đạo , viêm tuyến tiền liệt , viêm túi tinh, lao đường tiết niệu

- Polyp: Polyp tuyến tiền liệt, polyp niệu đạo

- Sỏi: Sỏi tuyến tiền liệt, sỏi túi tinh

- Các khối u: Phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, u túi tinh

- Nhiễm trùng: Nhiễm trùng do vi khuẩn

- Bất thường cấu trúc cơ quan bẩm sinh: Nang túi tinh bẩm sinh

- Các bệnh toàn thân: Bệnh gan mãn tính, tăng huyết áp, rối loạn chảy máu

Làm gì khi xuất tinh ra máu?

Xuất tinh ra máu thường là huyết thanh sinh lý, không cần thăm khám và điều trị đặc biệt, sẽ cải thiện dần sau vài tuần. Tuy nhiên, nếu xảy ra hai tình trạng sau thì có thể do các nguyên nhân nêu trên, nên đi khám và điều trị toàn diện:

- Hematospermia kéo dài và lặp lại

- Hematospermia với tiểu máu

Dựa trên chẩn đoán lâm sàng, sờ nắn và tiền sử bệnh, các bác sĩ sẽ thực hiện kiểm, và điều trị triệu chứng theo nguyên nhân sau khi kiểm tra:

- Xét nghiệm nước tiểu: Tìm tình trạng viêm nhiễm hệ tiết niệu.

- Phân tích tinh dịch: Ngoài việc xác nhận sự hiện diện của tinh dịch máu, còn có thể biết được số lượng, khả năng di chuyển, hình thái và khả năng viêm nhiễm của tinh trùng.

- Kiểm tra hậu môn: cảm nhận kích thước của tuyến tiền liệt và chẩn đoán sơ bộ xem có khối u hay không, có đau hay sưng hay không.

- Chụp X-quang: Chụp niệu quản qua đường tĩnh mạch để tìm niệu quản, hoặc niệu quản để tìm chấn thương niệu đạo.

- Siêu âm: Kiểm tra các khối u tuyến tiền liệt hoặc túi tinh.

- Soi bàng quang: Kiểm tra kích thước của tuyến tiền liệt, xác nhận xem mạch máu có bị tắc nghẽn hay không và niệu đạo có bình thường hay không.

- Cấy nước tiểu, xét nghiệm tế bào nước tiểu: xét nghiệm trước có thể tìm vi khuẩn gây viêm, xét nghiệm sau có thể tìm tế bào ác tính khả nghi.

- Chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ: Đây là những khám cấp cao, thường được bố trí sau các khám hình ảnh nói trên, các khám tiếp theo được thực hiện để tìm tổn thương của tuyến tiền liệt hoặc túi tinh.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/quy-ong-dung-tho-o-voi-hien-tuong-xuat-tinh-ra-mau-keo-ruoc-hoa-vao-than-d573031.html