Phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang 'khủng' bằng quả trứng ngỗng

Ngày 15/3, thông tin từ Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An cho biết, vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang kích thước lớn cho bệnh nhân B.N.T (50 tuổi, trú tại Nghệ An).

Ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy sỏi bàng quang cho người bệnh.

Trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng tiểu buốt, tiểu khó kéo dài, kèm đau vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong bàng quang có viên sỏi kích thước khoảng 60x40 mm.

Nhận định đây là viên sỏi lớn, nguy cơ gây tắc nghẽn và nhiễm trùng đường tiết niệu, ê kíp bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mở lấy sỏi bàng quang.

Viên sỏi bàng quang kích thước khoảng 60x40 mm được lấy ra sau phẫu thuật tại Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ rạch da đường giữa trên xương mu, tiếp cận bàng quang và lấy ra một viên sỏi lớn, kích thước tương đương quả trứng ngỗng. Sau khi lấy sỏi, bàng quang được bơm rửa sạch và khâu phục hồi theo đúng quy trình chuyên môn. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, sỏi bàng quang nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể gây tiểu buốt, tiểu khó kéo dài, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí tổn thương bàng quang và các cơ quan liên quan.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc đau vùng hạ vị, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để sỏi phát triển lớn gây biến chứng.