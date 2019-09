Ở nơi bé gái khi đến tuổi dậy thì bị biến thành...con trai

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Thông tin này gây sốc cho cả thế giới nhưng lại là điều bình thường ở ngôi làng bên bờ biển xinh đẹp Salina, phía Tây Nam Cộng hòa Dominica.

Bệnh lạ hiếm gặp Sự kiện:

Đột biến gene?

Làng nhỏ rất đặc biệt Salinas từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của đài BBC mang tên: "The Extraordinary Story of the Guevedoces" (Câu chuyện khác thường của Guevedoces). Guevedoces nghĩa là có dương vật ở tuổi 12. Các nhà khoa học cho rằng, chính sự đột biến gene đã khiến những đứa trẻ ở đây trở nên như vậy.

Đây là một dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp, theo thống kê, tỷ lệ xuất hiện liên giới tính trung bình vào khoảng 1/2.000 ca sinh nhưng ước tính cứ 90 trẻ sinh ra ở làng Salina, thuộc Cộng hòa Dominica thì có một em đổi giới tính lạ kỳ như vậy khi bước vào tuổi 12, có nghĩa là cơ thể có bộ phân sinh dục nữ chuyển thành nam... Các nhà làm phim đã gặp Johnny, một chàng trai 24 tuổi. Khi chào đời, Johnny mang hình hài một bé gái và được cha mẹ đặt cho một cái tên đầy nữ tính là Felecitia.

Những đứa trẻ ở làng Salina sinh ra là gái.

Khi còn là một đứa trẻ, Johnny không có bộ phận sinh dục nam và được nuôi dạy như một bé gái. Nay, ở tuổi 24, cậu đã chuyển hẳn thành một người đàn ông, quá trình đã bắt đầu khi cậu mới lên 7. Cậu nói thêm: "Tôi tới trường và thường mặc váy. Tôi chưa bao giờ thích mặc váy như các bé gái. Khi cha mẹ mua cho tôi món đồ chơi con gái, tôi không thích chút nào.

Tôi chỉ muốn chơi với con trai, và hiện tại tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với sự thay đổi này của bản thân mình. Tôi cảm thấy như mình được sống lại với chính con người thật của mình". Trường hợp của Carla cũng tương tự.

"Tôi vẫn yêu con bé, dù nó có như nào đi nữa", mẹ của Carla cho biết. "Gái hay trai, nó cũng không quan trọng lắm". Bà cho biết thêm, "Khi con bé được 5 tuổi, tôi nhận ra điều gì đó lạ lùng khi nó chơi với bạn trai nhiều hơn". "Và đến khi lên 7, con bé bắt đầu phát triển những đặc tính nghiêng về con trai nhiều hơn. Lúc đó, tôi có thể biết rằng nó sẽ trở thành con trai".

Khoa học lý giải

Hiện tượng trên vẫn chưa thể khẳng định, đây có phải một dạng của lưỡng tính (intersex) hay không. Các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Cornell, New York, Mỹ đã tiến hành khảo sát từ năm 1970, họ phát hiện thấy, tất cả các bào thai, dù là trai hay gái đều có một tuyến bên trong gọi là tuyến sinh dục và một đoạn trồi nhỏ giữa hai chân gọi là "nốt sần".

Vào thời điểm 8 tuần, thai nam mang nhiễm sắc thể Y sẽ bắt đầu sản sinh kích thích tố sinh dục nam với số lượng lớn và biến nốt sần thành dương vật. Với nữ, nốt sần trở thành âm vật. Xong có trường hợp rối loạn hiếm về gene do một enzyme thiếu vắng, làm ngăn chặn việc tạo ra một dạng đặc biệt của hormone tình dục nam ở trong tử cung.

Lớn lên là trai.

Tuy nhiên, một số bào thai nam có thể thiếu enzyme 5-á, vốn để đẩy tăng hormone. Điều đó có nghĩa là họ có thể sinh ra nhìn giống bé gái, không có tinh hoàn mà dường như chỉ có âm đạo. Với các "guevedoces", việc phát triển này chỉ diễn ra khi các em bước vào tuổi dậy thì. Và sau đó, nhiều bé trai "mới" chứng tỏ mình hoàn toàn dị tính.

Theo BBC: "Những cậu bé, mặc dù có nhiễm sắc thể XY, nhưng lại trông giống con gái khi mới sinh ra. Khi bước vào tuổi dậy thì, cũng như các bé trai khác, các em bắt đầu tăng lượng hormone sinh dục nam testosterone. Lúc đó, cơ thể bắt đầu phát triển cơ bắp, bộ phận sinh dục ngoài".

Cuộc điều tra của Imperato-McGinley cho thấy trong hầu hết trường hợp chuyển đổi giới tính này đều sống cuộc đời của một đàn ông thực thụ, cả về tính cách và quan hệ tình dục. Một số người thì chọn phẫu thuật để trở thành nữ giới như khi được sinh ra.

Hiện câu hỏi vì sao lại có nhiều trường hợp “guevedoces” ở Salinas vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Đứng dưới góc nhìn y học, những trường hợp này được gọi là người lưỡng tính giả (pseudohermaphrodite) hay còn được gọi bằng thuật ngữ liên giới tính (intersex). Thuật ngữ này dùng để chỉ những trạng thái phát triển không điển hình của giới tính và sinh lý trên cơ thể.

Đó có thể là những đặc điểm bất thường cả ở bên ngoài và bên trong bộ phận sinh dục như buồng trứng, tử cung, tinh hoàn, nhiễm sắc thể giới tính, tuyến nội tiết hoặc các hormone giới tính. Tiến sĩ Michael Mosley cho biết thêm: “Guevedoces đôi khi còn được gọi là “machihembras” có nghĩa là “trở thành phụ nữ trước, sau đó trở thành một người đàn ông”.