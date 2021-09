Ở nhà quá lâu dễ gây stress, 7 loại sinh tố này sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

Lo lắng và trầm cảm là những rối loạn tâm trạng phổ biến trong những ngày bị cách ly tại nhà. Để giải quyết phần nào tình trạng này, bạn có thể bổ sung bằng các loại hoa quả.

Thông thường, các rối loạn liên quan tới căng thẳng sẽ được điều trị bằng thuốc theo toa. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quản lý những tình trạng này bằng các liệu pháp tự nhiên thông qua thức ăn nước uống. Đặc biệt, các loại nước ép trái cây là một phương pháp hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị chứng lo âu và trầm cảm.

Uống nước ép rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu kéo dài 3 tháng ở 27 người trưởng thành bị rối loạn tâm trạng cho thấy rằng, việc uống nước ép trái cây như một phần của lối sống lành mạnh có thể hỗ trợ các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Sau khi uống gần 1 lít nước ép trái cây và rau quả mỗi ngày, 21 người tham gia nghiên cứu đã báo cáo về những cải thiện đáng kể các triệu chứng họ đang mắc phải. Điều này bao gồm việc ngủ ngon, năng lượng dồi dào, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Ngoài ra, bằng chứng cho thấy một số loại vitamin bao gồm magiê, kẽm và vitamin C có thể cải thiện các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Những chất dinh dưỡng này có thể cải thiện tâm trạng trong các giai đoạn hưng cảm, cảm giác tuyệt vọng và ổn định nhịp tim trung bình.

7 loại nước ép, sinh tố giúp cải thiện tâm trạng

1. Cam quýt

Lý do lớn nhất khiến trái cây họ cam quýt có thể giúp cải thiện tâm trạng tuyệt vời như vậy là do chúng chứa một lượng lớn vitamin C. Nếu thiếu hụt vitamin C, vốn cần được bổ sung mỗi ngày sẽ khiến cơ thể xuất hiện tình trạng cáu kỉnh, trầm cảm, nặng lượng tụt dốc. Một cốc cam ép sẽ như “liều thuốc giải độc” nhanh chóng giúp lại hồi phục lại năng lượng và cải thiện tâm trạng.

2. Chuối

Chuối chứa nhiều vitamin B6, A và C, kết hợp với hàm lượng chất xơ cao, tryptophan, kali và carbohydrate lành mạnh. Đây là một loại thực phẩm giúp cải thiện tâm trạng tuyệt vời.

3. Dừa

Dừa chứa chất béo trung tính cần thiết và rất tốt cho não bộ. Hương thơm của dừa còn được chứng minh có thể làm giảm mức độ căng thẳng và giảm lo lắng.

4. Cải xoăn

Cải xoăn rất giàu magiê nên nó là một trong những thực phẩm chống trầm cảm tự nhiên tốt nhất. Nó cũng giàu chất sắt, chất diệp lục, vitamin B, A và C. Thêm cải xoăn vào một số loại sinh tố có thể cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm và lo lắng.

5. Gừng

Ngoài tác dụng cải thiện tâm trạng, gừng còn được chứng minh giúp cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Gừng làm tăng mức độ serotonin trong cơ thể, do đó cải thiện tâm trạng hiệu quả.

6. Chanh

Chỉ càn ngửi mùi chanh cũng đã khiến bạn cảm thấy dễ chịu lên rất nhiều. Bạn có thể pha làm nước chanh, hay đơn giản cắt vài lát chanh cho vào cùng với nước lọc để uống.

7. Xoài

Xoài chứa vitamin B6, giống như gừng nó cũng làm tăng mức serotonin trong cơ thể. Sinh tố ngoài rất ngon, bạn sẽ cảm thấy như được hồi phục năng lượng sau khi thưởng thức một cốc xoài mát lạnh.

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng bao gồm cả nước trái cây chắc chắn sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện phần nào tâm trạng của bạn.

