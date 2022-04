Những thực phẩm cực tốt cho đường ruột của bạn

Bạn muốn biết ăn thực phẩm chứa probiotic nào để tăng cường sức khỏe và tinh thần? Đối với việc hấp thụ chất dinh dưỡng, đường ruột có tác động rất lớn. Probiotics là vi khuẩn sống ở dạng thực phẩm hoặc chất bổ sung có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn bằng cách cải thiện hoặc khôi phục sự cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột.

Vi khuẩn sống (probiotic) sẽ giúp bạn giảm viêm nhiễm và giảm cân cực hiệu quả.

Nghiên cứu của Đại học King's College London ở Anh cho thấy, những gì chúng ta ăn ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta nhiều hơn là di truyền. Nghiên cứu đã chỉ ra một nhóm gồm 15 vi khuẩn đường ruột “tốt” và 15 “xấu” có liên quan đến kết quả sức khỏe tốt hơn hoặc xấu hơn, bao gồm viêm nhiễm, kiểm soát lượng đường trong máu và cân nặng.

Sức khỏe đường ruột rất quan trọng, nhưng nó hoạt động như thế nào và thực phẩm chứa probiotic ở đâu? Hệ thống thần kinh ruột (ENS) trong ruột của chúng ta liên lạc với não và chúng phối hợp chặt chẽ với nhau để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và chống lại bệnh tật. Mối quan hệ phức tạp này được gọi là trục não bộ.

Một trong những điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm để tối ưu hóa mối liên hệ này là ăn một chế độ ăn giàu thực phẩm chứa probiotic, hoặc bổ sung probiotic.

Probiotics làm tăng sự đa dạng của hệ vi khuẩn đường ruột trong ruột già. Khi ăn vào, vi khuẩn sống" cạnh tranh "với vi khuẩn có khả năng gây bệnh trong đường tiêu hóa để cố gắng và ức chế tác hại của chúng. Có một số lượng lớn probiotic trong đường ruột đã được chứng minh là làm giảm dị ứng và nhạy cảm, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm viêm, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và hơn thế nữa.

Đây là những thực phẩm chứa probiotics tốt nhất mà bạn có thể ăn ngay hôm nay để cải thiện sức khỏe đường ruột của mình.

Dưa cải bắp

Đây là loại bắp cải lên men, chứa nhiều vi khuẩn đường ruột lành mạnh có thể tối ưu hóa và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta.

Dưa cải chứa hàm lượng cao glucosinolate, axit ascorbic và ascorbigen, tất cả đều được chứng minh là giúp giảm tổn thương ADN và có thể giúp bệnh nhân ung thư bằng cách giảm tỷ lệ đột biến tế bào. Glucosinolate cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giải độc gan của chúng ta.

Kim chi

Kim chi, món ăn truyền thống của Hàn Quốc giúp tăng cường vi khuẩn tốt cho đường ruột.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy kim chi - một loại đồ ăn Hàn Quốc làm từ bắp cải và gia vị lên men - có thể tăng cường mức độ vi khuẩn tốt trong đường ruột, và do đó cải thiện sức khỏe đường ruột.

Kimchi là một món ăn ngon và truyền thống của Hàn Quốc đã được chứng minh là giúp giảm táo bón và giảm cholesterol. Nên ăn kim chi với bánh mì nướng ngũ cốc để có thêm chất xơ và trứng để cung cấp protein, cho bữa sáng bổ dưỡng, thân thiện với đường ruột.

Đậu phụ lên men

Món canh đậu phụ của Nhật Bản rất tốt cho đường ruột.

Mối quan hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và gan vẫn chưa được hiểu rõ nhưng sức khỏe đường ruột kém có liên quan đến sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Các nhà dinh dưỡng cho biết, miso, một loại đậu phụ lên men từ Nhật Bản, đã được chứng minh là có đặc tính giảm mỡ gan khi kết hợp với tập thể dục, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, thuật ngữ chỉ một loạt các tình trạng do tích tụ chất béo trong gan.

Quá trình lên men miso giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể, đồng thời có chứa men vi sinh hỗ trợ đường ruột.

Trà lên men

Trà lên men, kombucha, rất tốt cho đường ruột.

Kombucha, là một loại thực phẩm chứa probiotic khác nên thử để có sức khỏe đường ruột tốt hơn. Kombucha là một sản phẩm trà lên men giàu chất chống oxy hóa.

Quá trình lên men tạo ra axit axetic, một axit béo chuỗi ngắn đã được chứng minh là đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trọng lượng cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin. Kombucha cũng giúp tăng độ axit trong ruột. Tiêu thụ cẩn thận nếu bạn bị trào ngược axit. Tuy nhiên, kombucha giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi vi khuẩn gây bệnh. Nhiều loại đồ uống Kombucha có sẵn ở siêu thị chứa nhiều đường bổ sung.

Sữa chua

Ăn sữa chua hàng ngày rất tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường canxi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn sữa chua thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, cải thiện việc duy trì cân nặng và cải thiện sức khỏe tim mạch do hàm lượng canxi.

Các vi khuẩn lactobacillus và bifidobacterium thường được tìm thấy trong sữa chua bảo vệ hệ thống miễn dịch của chúng ta và hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh bằng cách tăng tín hiệu no đến não của chúng ta.

Sữa chua tự nhiên Hy Lạp được làm ngọt tự nhiên từ trái cây giàu chất xơ như kiwi hoặc xoài tạo thành một món ăn nhẹ có hàm lượng protein cao, thân thiện với đường ruột.

