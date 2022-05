Những sai lầm khi mắc ung thư khiến “nàng Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc phải trả giá đắt

Trần Hiểu Húc có một số phận lận đận không kém nàng Lâm Đại Ngọc trong phim.

Đối với những ai từng xem bộ phim Hồng Lâu Mộng bản 1987 chắc chắn sẽ không thể quên được nàng Lâm Đại Ngọc xinh đẹp do nữ diễn viên Trần Hiểu Húc thủ vai. Vẻ đẹp mong manh với đôi mắt u buồn của nữ diễn viên đã giúp cô thể hiện xuất sắc vai diễn, nàng Lâm Đại Ngọc của cô như bước ra từ nguyên tác và trở thành một nhân vật kinh điển.

Trần Hiểu Húc được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của nữ diễn viên là đạo diễn kinh kịch Trần Cường, còn mẹ là một nghệ sĩ múa. Bởi vậy, cô được gia đình ủng hộ hết mình trên con đường diễn viên.

Sau khi bộ phim Hồng Lâu Mộng được lên sóng đã thu về thành công vang dội và đưa tên tuổi của Trần Hiểu Húc lên đỉnh cao. Vai diễn Lâm Đại Ngọc thành công đến nỗi khiến những người hâm mộ của bộ phim đã nói: “Trong mắt ngàn người có ngàn bản Hồng Lâu Mộng, nhưng trong mắt ngàn người lại chỉ có một Lâm Đại Ngọc – Trần Hiểu Húc”.

Sau Hồng Lâu Mộng, cô tham gia thêm một vài dự án phim ảnh, tuy nhiên do cái bóng của vai Lâm Đại Ngọc quá lớn khiến cho sự nghiệp diễn viên của Trần Hiểu Húc bị đình trệ.

Từ đầu thập niên 1990, Trần Hiểu Húc chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công. Cô từng được bình chọn là một trong 30 phụ nữ Trung Quốc thành công nhất trong lĩnh vực quảng cáo, Nhân vật kinh tế của năm,… và nhanh chóng mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác như IT, y tế,…

Tuy nhiên hồng nhan thường bạc phận, có trong tay cả danh vọng, địa vị lẫn tiền bạc, những tưởng cuộc đời của Trần Hiểu Húc sẽ vô cùng mĩ mãn. Tuy nhiên, vào năm 2006, đạo diễn Trần Cường nhận ra sắc mặt của con gái thường không tốt, dáng vẻ ngày một tiều tuỵ và thường hay đưa tay ôm ngực một cách vô thức. Gia đình khuyên Trần Hiểu Húc nên tới bệnh viện khám sức khoẻ, nhưng cô lại viện lý do công việc bận rộn và nói chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.

Mãi đến khi bệnh tình đã chuyển biến nghiêm trọng, Trần Hiểu Húc mới chịu tới bệnh viện kiểm tra. Lúc này, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Điều này đã tạo nên một cú sốc cho gia đình của cô. Bác sĩ đề nghị nữ diễn viên phẫu thuật và tiếp nhận hoá trị ngay lập tức, tuy nhiên cô đã từ chối.

Vào tháng 2 năm 2007, nữ diễn viên quyết định xuống tóc đi tu tại chùa Bạch Quốc Hưng Long. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau, vào tháng 5 năm 2007 nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 41 trước sự tiếc thương vô hạn của gia đình và người hâm mộ. Những năm tháng cuối đời, Trần Hiểu Húc sống trong đau đớn vì bị bệnh tật hành hạ.

Ung thư vú tuy là một căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nếu Trần Hiểu Húc chủ động chấp nhận điều trị và thăm khám sức khoẻ từ sớm thì khả năng khỏi bệnh vẫn rất cao. Theo các chuyên gia, khi phát hiện ung thư mà không có các biện pháp kiểm soát bệnh ngay lập tức, sẽ khiến các cơ quan khác của cơ thể cũng chịu ảnh hưởng và có thể gây ra các cơn đau dữ dội cho bệnh nhân.

Những sai lầm khi chống chọi với căn bệnh ung thư vú của Trần Hiểu Húc là nguyên nhân khiến bệnh tình của cô ngày một trầm trọng và cuối cùng không thể cứu vãn được nữa.

Không chủ động kiểm tra sức khoẻ khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường

Người nhà của Trần Hiểu Húc từ sớm đã phát hiện ra cô có những triệu chứng bất thường như sức khoẻ suy yếu, thường xuyên đau tức vùng ngực và khuyên nữ diễn viên nhanh chóng đi kiểm tra sức khoẻ, tuy nhiên cô lại không nghe. Không giống như các loại ung thư khác, ung thư vú là một bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Khoảng 80% bệnh nhận có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.

Trần Hiểu Húc chỉ đi khám sức khoẻ khi bệnh đã ở giai đoạn cuối. Lúc này tế bào ung thư đã lan rộng và di căn đến nhiều cơ quan trong cơ thể người bệnh. Ung thư vú thường di căn đến xương, não, phổi và gan.

Từ chối điều trị bệnh theo chỉ định của bác sĩ

Khi ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ thường sẽ chỉ định điều trị toàn thân tích cực hoặc phẫu thuật tuỳ theo tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, Trần Hiểu Húc vốn có tính cách đa sầu đa cảm lại từ chối điều trị bệnh. Dù quyết định của bệnh nhân cần được tôn trọng, vậy nhưng khi phát hiện bệnh tật, điều quan trọng nhất là phải giữ một thái độ lạc quan và sẵn sàng phối hợp với phương án điều trị được bác sĩ đưa ra.

Chế độ ăn uống không khoa học: Ăn chay

Ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng là căn bệnh bào mòn sức khoẻ của người bệnh, bởi vậy cần phải hết sức chú ý chế độ dinh dưỡng và bồi bổ thân thể trong quá trình điều trị. Sau khi phát hiện ung thư, Trần Hiểu Húc đã quyết định xuống tóc đi tu và chuyển hoàn toàn sang chế độ ăn chay. Đối với những người mắc bệnh như Trần Hiểu Húc, nếu chỉ ăn chay sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất cân đối dinh dưỡng, sức đề kháng yếu, khiến cho quá trình chuyển hoá chất trong cơ thể không bình thường.

Những trường hợp bị ung thư thường sẽ dễ bị vi khuẩn gây bệnh xâm nhập do đề kháng suy giảm, dẫn đến biến chứng. Đạm động vật là loại đạm chất lượng cao, nếu so sánh với đạm thực vật có thể cung cấp cho chúng ta nhiều loại axit amin hơn. Do đó, bệnh nhân ung thư thường được khuyên chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng, ăn một chế độ giàu protein, ít chất béo.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã là 15 năm kể từ khi Trần Hiểu Húc qua đời, tuy nhiên nữ diễn viên xinh đẹp vẫn khiến cho vô số người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho số phận hồng nhan bạc mệnh của nàng Lâm Đại Ngọc ngày nào.

