Nhiều mẹ phạm sai lầm 'chết người' khi bổ sung vitamin C cho trẻ

Thứ Năm, ngày 04/07/2019 11:00 AM (GMT+7)

Vitamin C là dưỡng chất vàng cho sự phát triển của trẻ, giúp nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng phòng bệnh, giảm nguy cơ chảy máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên, theo các BS, nhiều mẹ đã mắc sai lầm 'chết người' khi bổ sung loại vitamin này.

Ảnh minh họa: Internet

Khi ốm, trẻ mới cần bổ sung vitamin C?

Theo PGS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai, mẹ nào cũng biết vitamin C giúp tăng sức đề kháng song lại chỉ có thói quen bổ sung chất này khi trẻ ốm. Con ốm, sức đề kháng suy giảm, lúc ấy mẹ mới tìm cách bổ sung C cấp tốc cho trẻ, tuy nhiên mẹ có biết rằng công dụng của vitamin C chỉ hiệu quả sau khi dùng 3-5 ngày. Do đó, quan niệm chỉ bổ sung viatmin C khi trẻ ốm là hoàn toàn sai lầm.

Vitamin C là chất cực kì quan trọng, đảm bảo cho hệ miễn dịch của trẻ hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, các dịch sốt, cảm lạnh, cảm cúm… Đồng thờilà "chất dẫn" giúp trẻ hấp thu hiệu quả sắt, canxi, axit folic… từ thực phẩm để xương chắc khỏe. Chính vì thế, trẻ cần được bố sung Vitamin C thường xuyên, hợp lý để có được“bức tường” rào đề kháng vững chắc.

Bổ sung Vitamin C càng nhiều càng tốt?

PGS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nhiều mẹ nghĩ rằng Vitamin C tốt nên tích cực bổ sung cho trẻ loại dưỡng chất này song đây không phải là thứ có thể “để dành” bởi nó là loại Vitamin tan trong nước, cơ thể không dự trữ được. Vì vậy mẹ phải bổ sung C cho trẻ một cách đều đặn, hằng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng Vitamin C khuyến cáo dành cho trẻ nhỏ căn cứ dựa trên độ tuổi như sau: Với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần dung nạp khoảng 25mg C mỗi ngày là đủ, trong khi trên 1 tuổi thì trẻ cần bổ sung từ 30mg – 40mg C mỗi ngày. Theo đó, nếu bổ sung Vitamin C ở hàm lượng quá cao sẽ không phát huy được tác dụng mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ thể (như khiến trẻ bị chóng mặt, buồn nôn kèm theo các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy…). Chưa kể, việc ăn quá nhiều thực phẩm chua như cam, chanh... sẽ ảnh hưởng đến dạ dày trẻ, có thể gây viêm loét dạ dày. Do đó, mẹ hãy chia nhỏ lượng Vitamin C vào bữa ăn hằng ngày cho trẻ với thực đơn đa dạng nhé.

Vitamin C tổng hợp tốt như vitamin C tự nhiên?

PGS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Một sai lầm nữa mà nhiều mẹ đang mắc phải đó là nghĩ loại Vitamin C nào cũng giống và tốt nhưnhau. Song mẹ có biết, nguồn Vitamin C tồn tại dưới hai dạng: tự nhiên và tổng hợp. Trong đó, Vitamin C tổng hợp như viên ngậm, siro… lạibị nhược điểm lớn là có tính axit, không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa, chưa kể đến nếu để lâu sẽ bị phân hủy và tạo thành acid oxalic – là chất gây sỏi đường tiết niệu.

Trái lại, Vitamin C tự nhiên có sẵn trong rau quả tươi vừa thân thiện lại có ưu điểm vượt trội là tồn tại dưới dạng phức hợp với các pectin và flavonoid - những hợp chất vừa có tác dụng bảo vệ, vừa ổn định được hoạt tính của Vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp vitamin C hấp thu tốt hơn và được dự trữ lâu hơn trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin C tự nhiên có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Do vậy mẹ nên lựa chọn vitamin C tự nhiên để bé yêu luôn khỏe mạnh thay vì loại vitamin C tổng hợp với nhiều rủi ro cho cơ thể.

Cam chứa nhiều vitamin C tự nhiên nhất?

Cũng theo PGS Nguyễn Tiến Dũng, khi nói đến Vitamin C tự nhiên, ai cũng nghĩ tới cam đầu tiên song thực tế đây không phải là loại quả chứa nhiều C nhất. Theo công bố từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy 100g cam chỉ chứa 53,2mg Vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4 mg, đặc biệt loại quả có tên Acerola Cherry chứa tới 1677,6mg Vitamin C, tức là cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài…Vì thế, Acerola Cherry mới là “Nữ hoàng vitamin C tự nhiên.”

Ngoài vitamin C, Acerola cherry còn chứa hàm lượng lớn Rutin - đây là một loại Viatmin P, có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mao mạch, tăng sức bền thành mạch, giúp ngăn ngừa chảy máu cam, chảy máu chân răng, sốt huyết dưới da.Do đó, mẹ chỉ cần bổ sung Acerola cherry vào thực đơn hàng ngày là có thể cung cấp cùng lúc bộ đôi vitamin C và rutin cho trẻ, từ đó giúp trẻ tăng cường sức kháng, bảo vệ thành mạch, phòng tránh bệnh tật.