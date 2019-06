Trẻ mắc nhiều bệnh nguy hiểm vì thiếu loại vitamin ‘rẻ bèo’

Thứ Sáu, ngày 28/06/2019 11:00 AM (GMT+7)

Trẻ nhỏ khi thời tiết chuyển mùa dễ bị chảy máu cam, sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm phế quản, cảm cúm…Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này nhưng phần lớn là bởi trẻ chưa được bổ sung đầy đủ vitamin C và rutin tự nhiên cho trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, sức đề kháng (hệ miễn dịch) là lá chắn sinh học mạnh mẽ bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân có hại ngoài môi trường, đặc biệt là vi khuẩn. Nhiều mẹ đã biết vitamin C có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho trẻ thông qua việc giúp hỗ trợ sản xuất interferon- một loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh.

Nhưng mẹ có biết, vitamin C rất cần một người bạn đồng hành là Rutin để có thể phát huy tối đa công dụng của mình. Thực tế, đây lại là dưỡng chất đã được chú trọng để bổ sung cho trẻtừ lâu tại các nước châu u, châu Mỹ. Rutin là một loại vitamin P, có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mao mạch. Thiếu vitamin này, khả năng chịu đựng của mao mạch có thể bị giảm, mao mạch dễ bị đứt vỡ, gây nguy cơ chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da.

Do đó, việc thiếu hụt vitamin C và rutin sẽ khiến sức đề kháng của trẻ giảm sút, không còn đủ khả năng chống lại sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Hậu quả làchỉ cần vào mùa dịch hoặc khi thời tiết thay đổi, trẻ rất dễ mắcbệnh như cảm sốt, viêm nhiễm đường hô hấp, thậm chí còn phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như sốt xuất huyết, chảy máu cam, nhiễm trùng cơ hội,…Vì thế, bộ đôi vitamin C và rutin được các nhà khoa học coi là vi chất không thể thiếu, cần bổ sung hàng ngàyđể béyêu luôn khỏe mạnh!

Cherry được coi là loại quả chứa lượng vitamin C 'khủng'. Ảnh minh họa: Internet

Cách giúp mẹ tăng cường sức đề kháng, bảo vệ thành mạch máu cho con hiệu quả

Việc nhận thức đúng vai trò của vitamin C và rutin tự nhiên sẽ giúp cha mẹ ý thức hơn trong việc bổ sung loại vi chất này cho trẻ để nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật, giúp ngăn ngừa tình trạng chảy máu cam, chảy máu chân răng, sốt xuất huyết…

Hai vi chất này tuy rất tốt nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp được, do đó chỉ có thể được bổ sung từ nguồn thực phẩm bên ngoài. Nếu như trẻ dưới 1 tuổi còn có thể nhận nguồn vitamin C từ sữa mẹ và sữa công thức thì khi trẻ lớn lên, trẻ sẽ cần được bổ sung đầy đủ lượng vitamin C và rutin tự nhiên qua một chế độ dinh dưỡng điều độ và cân bằng.

Theo mức khẩu phần dinh dưỡng được khuyến nghị (RDA), nhu cầu vitamin C mỗi ngày của trẻ dưới 6 tuổi khoảng25mg - 40mg. Tuy nhiên, theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng: Nếu chỉ cho trẻ ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C là không đủ để cơ thể được cung cấp đầy đủ vi chất này. Nhất là khi kết cấu của vitamin C thường không bền, dễ tan trong nước hoặc bị phân hủy ở nhiệt độ cao (khoảng 50%). Do vậy trong quá trình bảo quản, sơ chế và chế biến thực phẩm, một hàm lượng lớn vitamin C đã bị tiêu hao.

Để đảm bảo cung cấp đủ lượng vitamin C và rutin tự nhiên cần thiết cho trẻ, mẹ có thể chọn nhiều loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào như cam, chanh, bưởi, xoài, táo, đặc biệt là quả Acerola Cherry. Acerola cherry được giới khoa học đánh giá là nữ hoàng về Vitamin C tự nhiên với biệt danh siêu trái cây.

Những loại quả giàu vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng, tránh nhiều bệnh tật nguy hiểm

Bởi lẽ, nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, trong 100g cam, xoài, dứa chỉ chứa lần lượt chứa 53,2mg; 36,4mg và 47,8mg Vitamin C. Trong khi cùng trong lượng đó nhưng Acerola cherry chứa đến 1667,7 mg Vitamin C, tức là cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài... Hơn nữa, Acerola cherry có độ pH trung tínhnên rất an toàn với đường tiêu hóa của trẻ.

Chưa kể đến, Acerola cherry còn chứa hàm lượng lớn Rutin tự nhiên – một loại Vitamin P có tác dụng tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da – một hiện tượng rất nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, sốt phát ban. Do đó mẹ có thể lựa chọnAcerola cherry để bổ sung Vitamin C và rutin tự nhiên cho trẻ, giúp trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh và sự phát triển tốt nhất.