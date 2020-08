Nhật ký COVID-19 ngày 4/8/2020: Không biết mình nhiễm COVID-19 từ đâu

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 13:13 PM (GMT+7)

"Đang trạng thái bình thường mới, từ đi du lịch Đà Nẵng, tôi về thẳng Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM", chia sẻ của bệnh nhân số 589.

Lời tòa soạn Anh N. (bệnh nhân số 589) là Giám đốc một công ty tại quận Tân Phú (TP. HCM). Ngày 1/8, anh có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng hôm 25/7. Hiện tại, anh N. đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM. Khi điều trị tại đây, anh đã có những cảm xúc nhắn nhủ với mọi người rằng: Dương tính với COVID-19 không hẳn là quá tệ, không phải là chấm hết. Khi vượt qua nó, bạn chiến thắng nỗi sợ hãi về nó, cho bạn thời gian bình tâm hơn để nhìn nhận về cuộc sống. Bạn sẽ nghiêm túc và biết phải làm gì nhiều hơn sau này. Và nó cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời mà chắc mua không có mà cũng đừng nên có”. Chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 589 để khuyến cáo mọi người hãy luôn rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ đúng các quy định và yêu cầu của cơ quan chính quyền, tuân thủ đúng các quy định về cách ly để tất cả vượt qua được đại dịch.

Ngày 4/8/2020: Không biết mình nhiễm COVID-19 từ đâu

Đang trang thái bình thường mới, từ đi du lịch Đà Nẵng tôi về thẳng Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM.

Trước tiên, tôi xin cảm ơn cả nhà cô chú bác, anh chị em, bạn bè và quý đối tác, khách hàng... đã theo dõi và động viên tôi, nên về tinh thần tôi luôn luôn ổn và lạc quan.

Đắc biệt, cảm ơn hội bạn thân đã đông viên và gởi tiếp tế rất đầy đủ.

Về sức khoẻ tôi ổn, tuân thủ đúng và đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ: Uống thật nhiều nước, súc miệng bằng nước muối, khò họng bằng nước muối liên tục, nghỉ ngơi nằm sấp, nằm ngửa để phổi hoạt động tránh bị đông cứng.

Ngẫm lại, tôi không biết mình bị nhiễm từ đâu. Có người cho rằng tại nhà hàng đám cưới, thực tế tiệc cưới gia đình tôi khác ngày, khác toà nhà, tôi cũng không đi đến các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Ở một trạng thái xã hội đang tin tưởng rằng chúng ta đã dẹp được dịch, kích cầu du lịch cứu lấy nền kinh tế, không hề có bất kì cảnh báo thì tôi và người thân trong gia đình lại bị nhiễm.

Khi có ca đầu tiên ở Đà Nẵng, tôi biết mọi thứ không còn an toàn. Về đến Sài Gòn, tôi đi đăng ký xét nghiệm ngay vì vốn cẩn thận luôn làm theo khuyến cáo của cơ quan quản lý cũng như chủ động làm trước để biết kết quả mà có hướng xử lý tiếp theo. Mà thật như đùa! 24h sau xét nghiệm tôi gọi thì chưa có kết quả, 48h sau xét nghiệm tôi gọi thì cậu phụ trách báo âm tính. Tôi mừng rỡ, chủ quan nên bắt đầu gặp vài người bạn...

Nhưng rồi cảm giác âm tính không được bền lâu. 21h ngày 31/7, một cuộc gọi số quen từ bên y tế phường. Khi bạn đang yên đang lành, tận hưởng cảm giác âm tính thì bạn đoán có sự chẳng lành. "Anh ơi, anh đang ở đâu? Kết quả xét nghiệm của anh là dương tính. Em đưa xe đến đón anh đi".

OMG, bầu trời sụp đổ, tôi tự nhủ "phải hết sức bình tĩnh, tại sao họ lại nhầm lẫn như thế". Tôi không trách gì cậu y tế cả, tôi chỉ thắc mắc, nếu như tôi tin vào thông báo âm tính tôi đi khắp nơi ở Sài Gòn thì hậu quả giờ khủng khiếp như thế nào ? May mắn tôi vẫn chủ động cách ly...

Bạn có hiểu cảm giác lúc này mình như một tội phạm, một người mà tất cả đều đứng cách xa, người đối diện với mình tất cả trang phục kín mít. Tôi có mấy phút để chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chẳng biết mang theo gì ngoài cục sạc và điện thoại di động.

30 phút sau cuộc gọi xe cứu thương tới, tôi bước lên xe. Xung quanh có người chụp hình, quay phim, cứ như bắt phạm.

Tôi chỉ là nạn nhân giữa trạng thái bình thường mới, bạn cũng có nguy cơ như tôi, tất cả mọi người đều có nguy cơ như tôi.

Ngồi một mình trên xe cứu thương, tôi bình tĩnh đến lạ lùng. Phía trước buồng lại là một tài xế, một nhân viên y tế đi kèm, ghé về 28 Chế Lan Viên để lấy hồ sơ của tôi, sau đó đưa thẳng về bệnh viện Nhiệt Đới. Anh nhân viên y tế còn dặn tôi là đừng hoảng sợ, em cứ bình tĩnh. Tôi chẳng sợ gì, chỉ lo lắng mọi người xung quanh tôi sẽ thế nào, hàng trăm anh em công ty tôi sẽ ra sao.

Đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cũng lúc khuya, tôi được nhập viện, nằm cùng phòng với một bệnh nhân khác. Phòng 2 giường ở giữa là một tấm màn kéo ngăn cách, phòng có máy lạnh nhưng không mở, chủ yếu dùng quạt suốt ngày đêm, vù vù cứ thế quay.

Những món quà, lời động viên của nhiều người dành cho anh N. khiến anh vô cùng cảm động

Tối vào, hộ lý phát 1 túi đồ khá đầy đủ đồ dùng vệ sinh, một bộ đồng phục bệnh nhân và tôi hơi đói nên được cấp thêm ly mì gói. Bình tĩnh làm hết tô mì...

Đêm đầu tiên tôi thức trắng đêm, vẫn không tin được tại sao mình lại bị nhiễm COVID-19 giữa trạng thái bình thường mới như thế? Tôi chỉ đến những địa điểm thông thường, điểm du lịch hàng ngàn người chen chúc: Bà Nà Hills, Hội An, Nam Hội An.. Thức trắng đêm vì suy nghĩ sắp xếp công việc bên ngoài thế nào, trấn an anh em, trấn an lớp trẻ... tôi là F0 thì chắc chắn F1 tôi tiếp xúc ở Đà Nẵng, Huế rất nhiều. Cố gắng xâu chuỗi và note lại trên điện thoại để cảnh báo tất cả họ hàng, bạn bè.. nhớ được bao nhiêu note lại bấy nhiêu.

Ngay trong đêm, tôi nhắc tất cả bà con họ hàng, gia đình đừng chủ quan, đi cách ly và xét nghiệm, nếu y tế địa phương nếu không chịu xét nghiệm cứ bảo họ gọi cho tôi nói chuyện...

Và một lần nữa, vì sức khoẻ cộng đồng cũng như chính bản thân và gia đình của bạn, các bạn hãy tuân thủ tuyệt đối quy đinh và hướng dẫn cách ly, giản cách xã hội, tuân thủ các quy tắc an toàn đeo khẩu trang, rửa tay để tránh lây nhiễm. Hiện tại, chúng ta không biết virus đến từ đâu, nơi đâu...

Tôi là một minh chứng, tôi đi việc gia đình, du lịch trong thời điểm dịch bệnh Việt Nam được kiểm soát, không còn bất cứ khuyến cáo về dịch bệnh mà tại sao tôi lại bị nhiễm COVID-19? Cả gia đình tôi, họ hàng, người thân, anh em công ty... đều đang gặp nguy hiểm giữa trạng thái bình thường mới không còn giãn cách xã hội.

Nên xin mọi người hết sức bảo trọng, ra đường, đầu ngõ là cứ đeo khẩu trang, tự phòng vệ cho mình, đừng bao giờ tin tưởng vào nơi này chắc không có virus, thời điểm này chắc là an toàn. Sự thật, bạn chẳng có nơi nào an toàn khi bạn chưa có vắc-xin, chưa được chủng ngừa virus COVID-19.

