Người phụ nữ 56 tuổi qua đời vì không nghe theo chỉ định của bác sĩ

Tuy nhiên, khi bà Hân đang đi thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân bủn rủn, bà đã ngất đi. Mọi người nhìn thấy liền lập tức gọi cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết não của bà bị tắc một vùng lớn, độ bão hòa oxy trong máu liên tục giảm. Dù có thể mổ được nhưng tỷ lệ thành công của ca mổ không cao.

Khoảng hai giờ sau khi cấp cứu, cuối cùng, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua đời.

Bác sĩ đã trao đổi chi tiết với các con của bà Hân và được biết, bản thân bà Hân bị bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao. Mỗi lần đến bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ đều khuyên bà nên uống thuốc thường xuyên để bảo vệ mạch máu, nhưng bà Hân cảm thấy khó chịu và phụ thuộc nên ít sử dụng thuốc hạ huyết áp.

Bên cạnh đó, biết mình bị cao huyết áp nhưng bà Hân vẫn thường xuyên không chú ý giữ gìn sức khỏe mà thường ăn đồ chiên xào, đồ muối chua. Những đồ ăn này sẽ gây hại nghiêm trọng cho hệ tim mạch của con người và dễ gây ra bệnh cao huyết áp.

Các yếu tố gây nguy cơ nhồi máu não là gì?

1. Tăng huyết áp và mỡ máu: Huyết áp tăng cao trong thời gian dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc của các động mạch ở đầu và cổ, gây xơ vữa động mạch. Ngoài ra, mỡ máu bất thường dễ tạo thành đa tinh thể, dẫn đến cản trở lưu thông máu, tắc nghẽn mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

2. Đái tháo đường: Khoảng 20% ​​bệnh nhân mắc bệnh mạch máu não đồng thời mắc đái tháo đường. Insulin tiết ra mạnh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu tăng, và ngược lại. Lượng đường trong máu không ổn định có thể gây thiếu oxy, thiếu máu cục bộ cho tim và não, dễ gây nhồi máu cơ tim, nhồi máu não.

3. Thừa cân: cả đột quỵ thiếu máu cục bộ và đột quỵ xuất huyết thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên khi thừa cân. Người béo phì thường đi kèm với cao huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

4. Hút thuốc lá: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hút thuốc lá không chỉ gây ra các bệnh về phổi mà còn là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng dẫn đến nhồi máu não. Người ta thấy rằng, hơn 30% bệnh nhân bị nhồi máu não có liên quan đến việc hút thuốc trong thời gian dài. Các chất độc hại trong thuốc lá có thể làm tổn thương thành mạch, thay đổi thành phần máu, gây nhồi máu não.

5. Thay đổi thời tiết: Thay đổi thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng gây ra đột quỵ, sự kích thích lạnh đột ngột khiến các mạch máu trong não người co lại, huyết áp không ổn định, dao động liên tục sẽ làm tăng độ nhớt của máu, dễ dẫn đến hình thành huyết khối.

10 triệu chứng nhồi máu não

Nhìn mờ: nhồi máu não, chẳng hạn như não giữa sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và dây thần kinh vận động điều khiển các cơ ngoại nhãn cầu, gây liệt vận nhãn, mắt thâm quầng, nhìn mờ hoặc nhìn đôi.

Đau đầu chóng mặt: có thể do tổn thương tiểu não dẫn đến tăng áp lực nội sọ, ở giai đoạn đầu, nhồi máu não có thể có các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu,…

Khó giao tiếp: Nhồi máu não có thể gây mất ngôn ngữ vận động không hoàn toàn, thuộc chứng rối loạn ngôn ngữ. Tổn thương thường thấy ở bán cầu não trái có thể gây tổn thương trung tâm ngôn ngữ và đường dẫn truyền, dẫn đến các triệu chứng nói vụng về, phát âm không rõ ràng hoặc mất ngôn ngữ.

Khó nuốt: Nhồi máu xảy ra ở thân não hoặc bán cầu đại não hai bên sẽ làm tổn thương vỏ não, gây tổn thương dây thần kinh thiệt hầu, dây phế vị khiến lưỡi cứng, khó nuốt, ho khi uống nước,…

Mất thính giác: Do mạch máu bị nhồi máu liên quan đến động mạch thính giác trong nên giai đoạn đầu có thể xuất hiện ù tai, nghe kém hoặc điếc đột ngột.

Tê bì chân tay: Do tổn thương của nhồi máu não liên quan đến vùng cảm giác và bó dẫn truyền nên chức năng não bộ tương ứng bị tổn thương như đồi thị, thân não. Các vùng khác sẽ xuất hiện triệu chứng tê bì, yếu ớt thậm chí hạn chế vận động một bên ở giai đoạn đầu.

Suy giảm ý thức: nhồi máu não diện rộng, thiếu máu cục bộ, phù bán cầu đại não hoặc khiếm khuyết chức năng của gian não và thân não dẫn đến rối loạn ý thức ở giai đoạn đầu, biểu hiện như lơ mơ, thậm chí hôn mê.

Liệt mặt: Nhồi máu não khiến hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng, bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn đầu có thể bị liệt mặt như miệng và mắt vẹo, chảy nước miếng.

Suy giảm trí nhớ: Nhồi máu não có thể dẫn đến thiếu máu não và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của tế bào, một số bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn đầu có thể kèm theo tình trạng mất trí nhớ.

Động kinh: Được coi là tổn thương thùy não do nhồi máu não gây ra do sự phóng điện bất thường của não, tổn thương thùy thái dương thường gặp ở một số ít bệnh nhân và có thể kèm theo cơn động kinh ở giai đoạn đầu, chẳng hạn như sùi bọt mép và co giật chân tay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]