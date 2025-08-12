Người đàn ông tử vong sau khi ăn gà chưa nấu chín tại khách sạn

Mới đây, trang Mirror đã chia sẻ về một trường hợp qua đời sau khi ăn món gà được chế biến không an toàn. Nạn nhân là ông Leslie Green, sống tại Greater Manchester (Anh). Ông cùng gia đình đến Tây Ban Nha nghỉ mát 2 tuần để mừng sinh nhật vào tháng 10 năm ngoái. Trong tuần thứ hai của kỳ nghỉ, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy dẫn tới mất nước.

Ông được đưa vào bệnh viện, nhận chẩn đoán nhiễm khuẩn salmonella và theo dõi điều trị. Sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng khi xuất hiện biến chứng suy thận và nhiễm trùng huyết. Sau gần 4 tuần nằm viện, các cơ quan của ông suy kiệt hoàn toàn. Ngày 4/11, ông Leslie qua đời. Một tuần sau, thi thể ông được đưa về nước.

Hai vợ chồng ông Leslie Green. Ảnh: JL

Phiên điều tra tại Tòa án Rochdale kết luận nguyên nhân tử vong của ông Leslie là suy đa tạng do nhiễm trùng huyết, xuất phát từ ngộ độc thực phẩm vì ăn thịt gà chưa nấu chín.

Bà Julie, vợ ông Leslie và là bạn đời suốt 38 năm, kể lại rằng trong thời gian lưu trú tại khách sạn, cả hai từng nghi ngờ chất lượng đồ ăn. Có hôm, món sốt carbonara chỉ ở mức ấm; trong một bữa khác, bà phát hiện thịt gà chưa chín. Ngoài ra, bà không thấy nhân viên rửa tay và từng chứng kiến cảnh đồ ăn mới được chế biến trộn chung với đồ đã để lâu.

Cũng trong chuyến đi này, bà Julie nhiễm salmonella và phải nhập viện điều trị một tuần. Bà khẳng định trong suốt kỳ nghỉ, cả hai chỉ ăn tại quầy buffet của khách sạn.

Chia sẻ sau cuộc điều tra, bà Julie nói rằng việc chấp nhận sự ra đi của chồng là điều gần như không thể. “Leslie là một người chồng và người cha tận tâm. Ông ấy là bạn thân nhất của tôi và cuộc sống sẽ không bao giờ như cũ khi thiếu ông ấy. Tôi vẫn chưa thể hiểu làm sao chúng tôi cùng nhau đi nghỉ mà Leslie lại không trở về. Ông ấy là trụ cột trong nhà là người mà ai cũng tìm đến để xin lời khuyên và sự giúp đỡ”, bà nói.

Bà Julie cho biết gia đình giờ đây phải đối mặt với một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. “Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để không phải ở trong hoàn cảnh này và để Leslie vẫn ở bên chúng tôi, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Nghe những bằng chứng trong phiên điều tra thật khó khăn, nhưng tôi quyết tâm làm mọi việc để tưởng nhớ Leslie. Tôi hy vọng việc chia sẻ câu chuyện sẽ giúp ngăn ngừa những bi kịch tương tự. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai”, bà nói thêm.

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, nhiễm khuẩn salmonella xảy ra khi con người ăn phải thực phẩm hoặc uống nước chứa vi khuẩn salmonella. Nguyên nhân phổ biến nhất là ăn thịt, đặc biệt là thịt gia cầm, trứng hoặc các sản phẩm từ trứng chưa được nấu chín kỹ. Ngoài ra, sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả nhiễm khuẩn do tiếp xúc với phân động vật hoặc nguồn nước bẩn cũng có thể là nguồn lây. Vi khuẩn salmonella sống trong đường ruột của động vật và có thể truyền sang người qua tay, dụng cụ chế biến hoặc bề mặt nhiễm khuẩn. Vệ sinh an toàn thực phẩm kém làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Các triệu chứng bệnh thường xuất hiện sau 12-72 giờ, gồm tiêu chảy, đau quặn bụng, nôn ói, sốt, thân nhiệt cao, đau nhức cơ thể và cảm giác mệt mỏi, khó chịu.