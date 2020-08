Người đàn ông nước ngoài suýt chết do ngại vào viện mùa dịch

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đau bụng, nôn ói nhiều ngày đến nỗi đuối sức không đi nổi nhưng ngại lây dịch Covid-19 nên không đi bệnh viện, một người đàn ông nước ngoài suýt tử vong do hoại tử 30 cm ruột non.

Trưa nay 21-8, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa cứu kịp một người đàn ông nước ngoài hoại tử 30 cm ruột do chần chừ đi khám vì sợ dịch Covid-19. Bệnh nhân là ông Wu Wan C. (66 tuổi, người Đài Loan- Trung Quốc, đang sinh sống và làm việc tại Long An), nhập viện trong tình trạng đau khắp bụng, không thể đi lại.

Hai ngày trước đó, ông Wu Wan C. ban đầu đau quặn từng cơn quanh rốn, kèm buồn nôn và nôn ói, uống thuốc cơn đau không giảm nhưng do e ngại dịch bệnh Covid-19 nên chần chừ, không đi khám. Sau đó, cơn đau tăng dần, lan tỏa khắp bụng, nôn ói 2-3 lần trong ngày, không ăn uống được, không đại tiện được, đau và đuối sức đến mức không thể đi lại nên ông đã nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân phải cắt bỏ đoạn 30 cm ruột hoại tử

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, nhận định có thể bị viêm phúc mạc, các kết quả cận lâm sàng như siêu âm ổ bụng, X-quang, CT-scan… đã xác định bệnh nhân bị tắc ruột do dây thắt hoại tử ruột gây viêm phúc mạc toàn thể. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn 30 cm ruột non hoại tử, nối ruột non, rửa bụng… cứu bệnh nhân trong nguy cấp.

Theo ThS-BS Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Gia An 115, viêm phúc mạc toàn thể được xem là những bệnh lý nguy cấp, cần cấp cứu ngoại khoa, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong do nhiễm trùng huyết. Tuy nhiên, do biểu hiện bằng triệu chứng đau bụng nên chúng thường bị nhiều người bệnh bỏ qua vì chủ quan.

"Đau bụng có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó không loại trừ các cấp cứu ngoại khoa như viêm ruột thừa, thủng tạng rỗng (như thủng thực quản, thủng ổ loét dạ dày – tá tràng, thủng ruột…), chấn thương bụng kín (như rách/vỡ lá lách, vỡ gan, tắc ruột, xoắn ruột, thoát vị nghẹt)… "Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều người vì e ngại đến bệnh viện nên chần chừ đi khám, điều trị. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường", BS Toàn khuyến cáo.

