Ăn cơm để tủ lạnh nhiều ngày, người đàn ông suy đa tạng

Theo báo cáo từ Guangming Daily, ông Trần, cư trú tại thành phố Giang Môn, Quảng Đông, đột ngột đau bụng, tiêu chảy và khó thở dữ dội ngay sau bữa ăn được chế biến từ phần cơm nguội cất nhiều ngày trong tủ lạnh.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc nặng kèm dấu hiệu suy kiệt đa tạng gồm tim, gan và thận. Trải qua những nỗ lực giành giật sự sống từ đội ngũ y tế, ông Trần mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Trần ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Loại vi khuẩn này thường được tìm thấy trong các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm, cơm chiên, mì sợi hoặc khoai tây để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vì vậy tình trạng nhiễm khuẩn này còn được gọi là "hội chứng cơm chiên".

Ngộ độc do vi khuẩn Bacillus cereus chủ yếu được chia thành hai thể: gây nôn và thể gây tiêu chảy. Độc tố gây nôn thường xuất hiện trong các thực phẩm chứa tinh bột như cơm và có thể sống sót tới 90 phút ngay cả trong môi trường nhiệt độ cao trên 120 độ C. Thời gian ủ bệnh của thể này khá ngắn, chỉ từ 30 phút đến 6 tiếng, với các triệu chứng điển hình là buồn nôn và nôn mửa. Trong trường hợp nghiêm trọng, độc tố có thể gây tổn thương gan và dẫn đến suy đa tạng.

Ảnh minh họa: Just One Cookbook

Bên cạnh đó, nhiều gia đình có thói quen cắm điện để giữ ấm thức ăn liên tục cả ngày trong nồi cơm điện. Tuy nhiên, việc giữ ấm thực phẩm quá 4 tiếng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nồi cơm điện chỉ duy trì nhiệt độ khoảng 60 đến 70 độ C, trong khi nhiệt độ bên trong lòng nồi thường phân bổ không đều, khiến lớp thức ăn phía trên dễ dàng giảm xuống dưới 60 độ C.

Trạng thái này vô tình đẩy thực phẩm rơi vào "vùng nhiệt độ nguy hiểm" từ 5 đến 60 độ C theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) nhân lên nhanh chóng, vì vậy người tiêu dùng không nên tiếp tục sử dụng phần thức ăn này.

Để ngăn chặn nguy cơ ngộ độc, các chuyên gia y tế nhấn mạnh nguyên tắc vàng: thực phẩm nên được thưởng thức ngay sau khi chế biến. Đồ ăn thừa cần được cất ngay vào hộp đậy kín hoặc túi chuyên dụng và đưa vào tủ lạnh, đồng thời phải tiêu thụ trong thời gian ngắn nhất và hâm nóng kỹ lưỡng trước khi ăn.

Cuối cùng, việc vệ sinh thiết bị nhà bếp đóng vai trò chốt chặn quan trọng không kém. Người tiêu dùng cần thường xuyên rút phích cắm và làm sạch ba vị trí trọng yếu của nồi cơm điện gồm van thoát hơi, gioăng cao su và mâm nhiệt. Đây là những góc khuất dễ đọng hơi ẩm, cặn thức ăn và nước canh, tạo thành ổ chứa vi khuẩn khổng lồ nếu bị bỏ qua. Việc giữ cho mâm nhiệt luôn khô ráo, sạch sẽ không chỉ loại bỏ mầm bệnh mà còn duy trì hiệu suất truyền nhiệt, ngăn ngừa tối đa nguy cơ chập cháy điện trong gia đình.