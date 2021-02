Ngày Tết ăn khoai tây mọc mầm có thể tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 11:00 AM (GMT+7)

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo, hiện một số gia đình mua nhiều khoai tây để dành ăn dần khiến nhiều củ bị mọc mầm, ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Khoai tây là một thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn bởi có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau trong ngày Tết. Tuy nhiên do mua để tích trữ nhiều ngày trong dịp Tết nên nếu việc bảo quản không tốt khoai tây rất dễ bị mọc mầm hoặc ngả sang màu xanh.

Một số người cho rằng khoai tây mọc mầm hoàn toàn có thể an toàn để ăn, chỉ cần bạn cắt bỏ mầm đó đi. Một số người khác lại cho rằng mầm khoai tây rất độc hại và dễ gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn tới nguy cơ tử vong.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo, hiện một số gia đình mua nhiều khoai tây để dành ăn dần khiến nhiều củ bị mọc mầm, ăn vào sẽ bị ngộ độc. Chất độc có trong khoai tây mọc mầm là solanin.

Qua nghiên cứu cho thấy, chất solanin phân bố trong củ khoai tây mọc mầu như sau: Trong mầm khoai và chân mầm: 420-730 mg trong 100g; Trong vỏ khoai: 30-50mg trong 100 g; Trong ruột khoai: 4-7 mg trong 100g.

Như vậy, lượng chất độc chứa trong mầm khoai rất lớn, trong ruột củ khoai chỉ có ít, chưa bằng 1% ở mầm. Solanin có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng 0,2 -0,4 g/1kg trọng lượng cơ thể.

Triệu chứng ngộ độc khi ăn khoai tây mầm như sau:

Bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, có hiện tượng giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân.

Trường hợp nặng có thể gây tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt làm trung tâm hô hấp không hoạt động được, đồng thời gây ngừng tim do cơ tim bị tổn thương.

Cũng may lượng solanin trong củ khoai tây không đáng kể, nên chuyện ngộ độc solanin nặng do ăn khoai tây chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt do ăn quá nhiều khoai tây và ăn cả mầm khoai.

Để đề phòng ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo không nên ăn những củ khoai tây mọc mầm. Trường hợp củ khoai mới nảy 1-2 mầm nhỏ, nếu ta bỏ cả đi thấy phí thì phải bỏ hết mầm mà còn phải khoét bỏ hết chân mầm, đồng thời gọt bỏ vỏ (chứ không chỉ cạo sơ qua như nhiều người vẫn làm) để loại bỏ hầu hết chất solanin tập trung ở đây rồi mới được nấu ăn. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên loại bỏ khoai tây mọc mầm ra khỏi thực đơn của gia đình.

