Đã mắc bệnh tình dục và chữa khỏi, liệu có nguy cơ mắc lại hay không?

BS Nguyễn Ngọc Chiến, chuyên gia sức khỏe sinh sản cho biết, tất cả các bệnh lây qua quan hệ tình dục đều có nguy cơ bị mắc lại. Có bệnh có thể dùng vắc-xin để tạo kháng thể cho cơ thể, ví như bệnh do virus HPV. Tuy nhiên, virus này có nhiều túyp khác nhưng vắc-xin hiện tại chỉ phủ 4 chủng có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung.

(Ảnh minh họa).

Con đường bảo vệ thứ 2, khi tiếp xúc mầm bệnh, cơ thể tự tạo ra kháng thể. Tuy nhiên, với các bệnh lây truyền qua tình dục cơ thế không như vậy. Vì thế, những người đã mắc lần 1 thì vẫn có thể mắc lại lần 2.

Trong thời gian mắc bệnh khuyến cáo không quan hệ, nếu có thì dùng bao cao su. Khi đã kết luận khỏi bệnh mới nên quay trở lại nhịp độ quan hệ tình dục bình thường.

Cũng theo BS Chiến, có một số bệnh tự khỏi nhưng ở góc độ người bệnh sẽ không biết bệnh nào tự khỏi, bệnh nào cần điều trị, cần theo dõi. Bác sĩ gặp nhiều bạn nữ bị chlamydia mà không có triệu chứng rõ ràng nhưng sau này có thể dẫn đến dính buồng trứng…

Vì thế, bác sĩ lưu ý là khi có bất kỳ triệu chứng nào, bạn cần đi khám để được chẩn đoán đúng và từ đó có điều trị phù hợp.

Trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam, do vấn đề văn hóa, độ tuổi quan hệ của người Việt khá muộn. Tuy nhiên, hiện này độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng trẻ hóa.

Thường trong lần quan hệ đầu tiên mọi người có tâm lý giấu, không công khai. Vì thế, khi không may mắc các bệnh qua đường tình dục, với các biểu hiện không rõ ràng, các bạn trẻ thường giấu, phần vì xấu hổ, ngại, phần vì thiếu kiến thức, phần nữa vì độ phủ của chăm sóc sức khỏe chưa tốt nên việc hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa khó khăn. Điều này tạo rào cản cho các bạn trẻ thường giấu bệnh.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục là các bệnh có thể lây từ người này sang người kia qua quan hệ tình dục - do virus, thường ít triệu chứng như HIV, HPV, do vi khuẩn dễ điều trị, gây bệnh cấp tính như bệnh lậu, giang mai và nhóm bệnh do ký sinh trùng ít gặp hơn.

Quan hệ tình dục truyền thống là quan hệ có sự tiếp xúc giữa bộ phận sinh dục của nam và nữ. Gần đây thì có quan hệ theo đường hậu môn, đường miệng- có thể là con đường lây truyền lây bệnh qua đường tình dục, là cách quan hệ không truyền thống cũng làm tăng nguy cơ.

Các bệnh tình dục phần lớn không có triệu chứng rõ rệt nên trong y học phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn.

Tùy cơ địa, nhóm bệnh mà có triệu chứng gợi ý như có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn; không dùng biện pháp bảo vệ; đối tượng nguy cơ cao hơn ở những bạn trẻ quan hệ lần đầu, nhất là nhóm nhiều bạn tình đều có nguy cơ.

Bạn có thể có triệu chứng đau bụng dưới, khí hư, cảm giác đau rát, khó chịu khi quan hệ, đầu dương vật bất thường... cần thăm khám.

