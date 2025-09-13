Nam giới bị hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?

1. Hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không và những vấn đề nam giới cần biết

Hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không là thắc mắc của nhiều người.

Hẹp bao quy đầu là tình trạng vòng bao quy đầu bị hẹp ở các mức độ khác nhau nên không thể lộn được bao quy đầu ra, bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn khỏi quy đầu dương vật ngay cả khi cương cứng.

Mặc dù tình trạng này phổ biến nhất ở trẻ em nhưng nếu không được xử trí can thiệp phù hợp để kéo dài đến tuổi trưởng thành có thể gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của dương vật, dễ gây viêm nhiễm và cản trở khả năng tình dục.

Hẹp bao quy đầu ảnh hưởng đến khả năng tình dục ở nam giới.

Theo BS. Lê Quang, chuyên Sản phụ khoa, những ảnh hưởng của hẹp bao quy đầu đến khả năng tình dục ở nam giới có thể bao gồm:

Kìm hãm sự phát triển của dương vật: Hẹp bao quy đầu có thể kìm hãm phát triển của dương vật, khiến cho chiều dài dương vật ngắn hơn và quy đầu nhỏ hơn so với bình thường gây mặc cảm, mất tự tin.

Khó cương cứng: Quy đầu bị chít hẹp quá mức làm cho máu ở đầu dương vật không lưu thông gây sưng dương vật, khó cương cứng hoặc đau khi dương vật cương cứng.

Đau khi quan hệ tình dục: Tình trạng dương vật bị sưng, đau khi cương cứng dẫn đến gây đau đớn khi quan hệ tình dục.

Xuất tinh sớm: Khi bị hẹp bao quy đầu, dương vật của nam giới sẽ nhạy cảm hơn bình thường và rất dễ bị dù chỉ có những kích thích nhẹ.

Dễ viêm nhiễm: Các tình trạng viêm nhiễm do hẹp bao quy đầu như viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, viêm đường tiết niệu... cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới.

BS. Lê Quang Nếu tình trạng hẹp bao quy đầu không được xử lý trước khi trẻ đến tuổi dậy thì sẽ tác động không tốt tới sự phát triển của dương vật, dễ mắc viêm nhiễm và gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tình dục ở nam giới. https://suckhoedoisong.vn/hep-bao-quy...

2. Trẻ bị hẹp bao quy đầu cần được can thiệp sớm để tránh nguy cơ khi trưởng thành

Theo thống kê có đến 90% trẻ trai có hẹp bao quy đầu sinh lý khi mới sinh. Tình trạng hẹp tạm thời này sẽ biến mất khi trẻ lớn lên. Trong khoảng 3 năm đầu, dương vật của trẻ to dần ra, bề mặt da sẽ bong ra giúp bao quy đầu tách dần khỏi quy đầu và dần tự tuột hẳn ra. Tuy nhiên một số trường hợp kéo dài và không được can thiệp đến tuổi dậy thì và trưởng thành.

Việc can thiệp sớm hẹp bao quy đầu không chỉ giải quyết vấn đề tâm lý mà còn giảm nguy cơ rủi ro về sức khỏe sinh sản và tình dục. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những người đàn ông được cắt bao quy đầu khi còn nhỏ có nguy cơ mắc ung thư dương vật thấp hơn nhiều so với những người không được cắt bao quy đầu.

Hình ảnh hẹp bao quy đầu ở trẻ.

Các dấu hiệu nhận biết hẹp bao quy đầu ở trẻ:

- Không thể lộn được bao quy đầu.

- Một số trường hợp trẻ hẹp bao quy đầu ở dạng nhẹ thì có thể lộn được bao quy đầu nhưng khó và gây đau.

- Khó khăn khi đi tiểu: Khi đi tiểu, trẻ thường phải rặn, tia nước tiểu yếu. Vùng da quy dầu căng phồng khi buồn tiểu, nước tiểu chảy ra đọng lại ở bao quy đầu làm cho đầu dương vật to và phồng lên.

- Trẻ cảm thấy sợ, thậm chí khóc thét mỗi lần đi tiểu…

Cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu hẹp bao quy đầu và đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp. Tùy thuộc vào mức độ hẹp bao quy đầu và triệu chứng của trẻ, các bác sĩ có thể chỉ định phương pháp điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa.