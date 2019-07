Một số kiểu nằm điều hòa có thể khiến bạn mất mạng

Thứ Ba, ngày 02/07/2019 01:00 AM (GMT+7)

Điều hòa trở thành một vật dụng không thể thiếu cho các gia đình trong những ngày nắng nóng đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Không phải tránh được cái nóng của mùa hè bằng điều hòa, máy lạnh là bạn đã đảm bảo được sức khỏe cho gia đình. Có một điều chắc chắn là ai cũng chủ quan khi dùng điều hòa mà không nghĩ tới việc nếu ở môi trường này quá lâu thì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Bình thường, nhiệt độ cơ thể dao động trong khoảng từ 36,5 độ C - 37 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời vào mùa hè có thể cao tới 40 độ C - 41 độ C và nhiệt độ phòng điều hòa thường duy trì thấp dưới 26 độ C, thậm chí có người đặt thấp đến 16 độ C - 18 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ của cơ thể, nhiệt độ môi trường và nhiệt độ phòng ở mức lớn và đột ngột tới 8 độ C - 9 độ C sẽ làm cho cơ thể không thích nghi kịp. Nếu quá trình này diễn ra liên tục, thường xuyên thì sẽ gây ra những tác dụng không tốt đối với sức khỏe.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, thai phụ và người lớn (nhất là người cao tuổi), bác sĩ khuyến cáo nên duy trì nhiệt độ từ 28-29 độ C đối với trẻ sơ sinh, 27-28 độ C đối với trẻ dưới 3 tuổi.

Riêng phụ nữ mang thai, nhiệt độ phòng điều hòa an toàn là ở mức 26-28 độ C. Tuy nhiên, thai phụ cần tránh ngồi thẳng hướng luồng gió của máy điều hòa, vì vào thời điểm có thai, lỗ chân lông bị hở, nhạy cảm hơn người bình thường nên dễ bị cảm gió. Khi ngủ dưới điều hòa cần mặc áo kín cổ, mang vớ chân, dùng chăn đắp từ phần ngực trở xuống để không bị nhiễm lạnh.

Dưới đây là những cách sử dụng điều hòa có thể mất mạng:

Ngủ trong phòng điều hòa sau khi say rượu, bia

Khi đang trong trạng thái lâng lâng dễ ngủ vì say bia, rượu, nhiều người có thể ngủ quên khi điều hòa mới khởi động mở mức nhiệt độ thấp. Cơ thể khi bị nhiễm lạnh lâu mà bản thân người nằm điều hòa không ý thức được để phòng vệ sẽ dẫn tới tình trạng nguy kịch như sốc, tê liệt.

Thiết kế điều hòa thổi trực tiếp vào trẻ em

Khi bị luồng không khí với nhiệt độ quá thấp thổi thẳng vào cơ thể trong thời gian dài sẽ khiến máu huyết không lưu thông, gây ra đau nhức, thậm chí là tê liệt các cơ. Do đó, sau khi bật điều hòa, bước tiếp theo là bạn nên điều chỉnh hướng gió cho thích hợp, tốt nhất là để luồng lạnh thổi hướng lên trên, tránh thổi trực tiếp vào người bé, nhất là phần đầu và tứ chi.

Ngồi trước điều hòa ngay khi vừa tắm đêm

Sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể giảm, nếu lại tiếp tục ở dưới quạt hay điều hòa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, kéo theo hệ lụy là máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Đặc biệt, những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ.

Chạy vội vào phòng có điều hòa mát lạnh ngay khi đi ngoài trời nắng nóng cao điểm hoặc ngược lại

Đây là thói quen cực nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ cực cao. Nguyên nhân là do cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời, nhất là khi di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh và ngược lại.

Mở máy điều hòa cả ngày

Bật máy điều hòa liên tục trong suốt cả ngày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe khi ở lâu trong phòng kín bật điều hòa. Bạn chỉ nên ngồi trong phòng điều hòa không quá 2 giờ.

Khi ra khỏi phòng nên mở cửa to và đứng ở cửa vài phút để cơ thể kịp thích nghi với không khí mới. Ngoài ra, nếu nằm ngủ máy lạnh thì lưu ý càng về đêm, cơ thể thiếu sự vận động, dễ bị cảm lạnh nên bạn cần điều chỉnh máy lạnh tăng nhiệt độ lúc đêm khuya.

Hạ nhiệt độ sau khi bé đổ mồ hôi

Mùa nắng nóng bé rất dễ đổ mồ hôi, vì vậy bạn nên tránh để nhiệt độ hạ thấp ngay khi mồ hôi trên người bé còn chưa khô, bất luận là việc tắm rửa hay bật điều hòa cũng vậy. Do sau vận động và đổ mồ hôi, lỗ chân lông trên cơ thể bé giãn nở, nếu lập tức chuyển sang môi trường lạnh sẽ khiến lỗ chân lông co lại đột ngột, dẫn đến các bệnh do nhiễm lạnh.

Vừa tắt điều hòa là cho trẻ ra ngoài ngay lập tức

Cũng tương tự như việc trẻ vừa đổ mồ hôi mà vào phòng điều hòa ngay sau đó, việc để trẻ ra khỏi phòng ngay sau khi tắt điều hòa cũng khiến nhiệt độ chênh lệch lớn, khiến cơ thể trẻ không kịp thích ứng, dễ sinh ra bệnh tật như đau đầu, cảm sốt… Tốt nhất sau khi tắt điều hòa, bạn nên cho trẻ ở trong phòng thêm một phút rồi mới ra ngoài.