Chồng tử vong, vợ nguy kịch vì sai lầm chết người trong mùa lạnh

Người thân của bệnh nhân cho biết, cách đây 2 ngày, hàng xóm phát hiện không thấy hai vợ chồng bệnh nhân ra khỏi nhà. Khi mở cửa, họ phát hiện cả hai hôn mê, bên cạnh là chậu than hoa đã cháy rụi. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do ngạt khí khi đốt than sưởi.

Theo các bác sĩ, mhững năm gần đây, truyền thông đã đưa tin về nhiều trường hợp hôn mê sâu, thậm chí tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng kín những ngày đông giá rét.

(Ảnh minh họa).

Rét đậm, rét hại kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân. Để chống chọi với giá rét, nhiều người dân đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó có việc đốt than, củi trong không gian kín. Tuy nhiên, cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm thậm chí là tử vong.

Việc đốt than sẽ tạo ra khí CO. Hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. Có 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra từ việc sử dụng các biện pháp sưởi ấm không đúng cách, các chuyên gia y tế khuyên người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được đốt sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm.

Sưởi ấm bằng than còn nguy hiểm hơn với người già và trẻ nhỏ, những người hệ hô hấp yếu, sức đề kháng kém. Đặt than trong nhà, phòng để sưởi cũng có thể gây hỏa hoạn, bỏng do cháy quần áo, chăn đệm. Hầu hết trường hợp ngạt khí khi ngủ không thể kêu cứu, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi nghi ngờ nạn nhân có tiếp xúc với khí CO như lò sưởi, bếp than, người nhà cần làm thông thoáng không khí trước khi đi vào vùng nhiễm độc.

