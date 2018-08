Méo mặt, mũi mưng mủ căng như quả cà chua vì tiêm filler

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi tiêm filler ngày thứ 3 tại một spa ở Hà Nội, người phụ nữ 23 tuổi có biểu hiện méo cằm, lệch má, mũi bị chèn ép hình thành ổ mủ, vết bầm tím lan rộng, tắc mạch nguy cơ hoại tử cao.

Ngày 21/8, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận ca tai biến sau tiêm filler gây biến chứng nặng nề.

Trường hợp người phụ nữ (23 tuổi) tiêm filler tại một cơ sở spa ở Hà Nội. Ngày thứ 3 sau tiêm, bệnh nhân có biểu hiện méo cằm, lệch má, mũi bị chèn ép hình thành ổ mủ, vết bầm tím lan rộng, tắc mạch nguy cơ hoại tử cao và phải vào viện cầu cứu bác sĩ.

Sau tiêm, bệnh nhân có biểu hiện méo cằm, lệch má, mũi bị chèn ép hình thành ổ mủ.

TS.BS Phạm Cao Kiêm - Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân sẽ rất khó khăn vì chất làm đầy này đã xâm nhập vào mạch máu, gây phá huỷ tế bào.

Trường hợp khác, bệnh nhân ở Phủ Lý, Hà Nam cũng phải thăm khám tại BV Da liễu Trung ương do xuất hiện các vết bầm tím và ngày càng lan rộng từ mũi sang hai bên má, dưới vùng mắt. Bệnh nhân cho biết có tiêm filler được quảng cáo là xách tay từ Hàn Quốc.

Trước đó, BV Da liễu Trung ương cũng từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị biến chứng nặng nề, hoại tử mũi, môi căng phồng sau khi tiêm filler tại các cơ sở không đảm bảo.

TS. Kiêm cho biết, tiêm filler là một thủ thuật không quá phức tạp, nhưng nếu người thực hiện không phải là bác sĩ thì sẽ không có mũi tiêm đúng yêu cầu.

Trên thực tế có những nhân viên spa bình thường cũng thực hiện tiêm filler cho khách hàng; hoặc có người chỉ được đào tạo qua các khóa ngắn hạn, thực hiện được vài ca cũng ra mở dịch vụ làm đẹp này. Họ hoàn toàn không phải bác sĩ, không được đào tạo chính quy do đó xảy ra tai biến là điều dễ hiểu.

Nếu tiêm quá liều gây chèn mạch máu, dẫn đến hoại tử mô. Những ca tai biến này điều trị kéo dài, khó khăn, dù có cố gắng chữa trị thế nào cũng không thể trả lại khuôn mặt như ban đầu mà sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ cho người phụ nữ.

TS. Kiêm cảnh báo, hiện nay có một thực trạng là ngay cả các quán cắt tóc, gội đầu cũng quảng cáo có thể tiêm filler "xách tay" từ Hàn Quốc với giá rẻ khiến nhiều người mù quáng tin theo, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe.

TS Kiêm khuyến cáo, nhu cầu làm đẹp là tất yếu với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, chị em hãy là người phụ nữ thông thái, lựa chon các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp an toàn. Những tai biến do tiêm chất làm đầy đôi khi để lại những rắc rối về thẩm mỹ khiến chị em hoang mang, lo lắng, hoặc để lại sẹo do nhiễm trùng. Vì thế, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ là vô cùng quan trọng để hạn chế các nguy cơ tai biến do làm đẹp gây ra.