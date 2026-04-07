Mắc giang mai, nam thanh niên ngâm lá trầu không gây biến chứng

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nam, trên 20 tuổi nhập viện với triệu chứng xuất hiện dát mảng trắng, sưng nề kèm tiết dịch mủ vùng quy đầu, bao quy đầu kèm theo cảm giác đau rát nhẹ tại tổn thương.

Theo lời kể của bệnh nhân, bệnh nhân có biểu hiện sau quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình là nữ trước đó 2 tuần, sau đó xuất hiện tổn thương vết trợt quanh da vùng quy đầu, ở nhà ngâm lá trầu không, thuốc bôi không rõ mua tại hiệu thuốc tổn thương dát đỏ, trợt lan rộng hơn.

Sau 1 tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện dịch mủ ở tổn thương kèm ngứa rát nhẹ (sau lên mủ khoảng 10 ngày, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình nữ). Trong suốt quá trình diễn biến bệnh, bệnh nhân không có tổn thương da, không sốt, không tiểu buốt tiểu rắt.

Qua thăm khám, BSCK1. Dương Thị Thúy Quỳnh, Khoa điều tri bệnh da Nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương chẩn đoán bệnh nhân bị giang mai (chưa loại trừ bội nhiễm), bệnh nhân được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm, sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả test nhanh giang mai dương tính, RPR định lượng dương tính 1/32, TPHA dương tính 1/20.480, nhuộm soi vi khuẩn có cầu khuẩn gram dương, trực khuẩn gram âm. Siêu âm có hạch bẹn 2 bên, kích thước lớn nhất 16,6 x 5,4 mm. Bệnh nhân được điều trị bằng tiêm bắp sâu 2.400.000 đơn vị Benzathin penicilin, bôi kháng sinh tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tổn thương dịch mủ sạch, hết chít hẹp vùng bao quy đầu, quan sát thấy tổn thương là vết trợt nông vùng quy đầu, xung quanh là mảng niêm mạc trắng, bệnh nhân đỡ ngứa rát, tổn thương sạch khô và sạch hơn.

BS. Quỳnh cho biết, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và có thể lây truyền qua đường máu, lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh có thể gây thương tổn ở da - niêm mạc và nhiều tổ chức, cơ quan của cơ thể, như cơ, xương khớp, tim mạch và thần kinh. Bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng như giang mai thần kinh, giang mai tim mạch, giang mai bẩm sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 7 triệu ca mắc mới giang mai ở người trưởng thành. Tại Việt Nam, bệnh giang mai chiếm khoảng 2-5% trên tổng số bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó tỷ lệ mắc giang mai trên bệnh nhân đến khám bệnh lây truyền qua đường tình dục là 4,0%, gái mại dâm 4,5%.

Theo TS.BS Quách Thị Hà Giang – Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, quan hệ tình dục không an toàn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh giang mai. Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được bảo vệ.

Vì đáp ứng miễn dịch đối với bệnh giang mai rất yếu nên người đã mắc bệnh, dù đã được điều trị khỏi, vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn.

Hơn nữa, bệnh có thể xuất hiện sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây ra những di chứng không hồi phục như giang mai thần kinh – gây viêm màng não, liệt dây thần kinh sọ, tăng áp lực nội sọ; viêm tủy sống gây liệt; viêm củng mạc, mống mắt, màng bồ đào, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người bệnh.

Những nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh mà còn đối với bạn tình, đồng thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ đối với thai nhi và trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, cần thực hiện xét nghiệm giang mai cho tất cả phụ nữ mang thai ngay từ lần khám thai đầu tiên nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Người dân khi có quan hệ tình dục không an toàn nên chủ động đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường, để được điều trị đúng, đủ theo phác đồ. Không được tự ý điều trị hoặc ngâm/rửa các loại lá, bôi các loại thuốc không rõ tác dụng, tránh làm bệnh nặng hơn. Để ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng có thể gặp phải, cần tích cực truyền thông giáo dục sức khỏe hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khuyến khích người dân về lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn để ngăn ngừa nguy cơ biến chứng sau nhiều năm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và thế hệ tương lai.