15 mâm cơm thanh mát cho ngày nắng nóng

Những ngày miền Bắc nắng oi, chị Thu Hương, 41 tuổi, sống tại Hà Nội, rút ngắn thời gian đứng bếp bằng cách chọn các món thanh mát, ít dầu mỡ thay vì thực đơn cầu kỳ. Sau giờ làm tại văn phòng, chị thường mất khoảng một tiếng để chuẩn bị mâm cơm cho gia đình.

Ở nhóm món mặn, Thu Hương chọn các món quen thuộc như thịt rang cháy cạnh, cá kho, tôm rang, sườn rim, trứng rán, đậu phụ sốt cà chua, thịt luộc, cá rán hoặc gà rang gừng.

"Mấy ngày nắng, mình nấu đơn giản hơn, ưu tiên món dịu mát, thi thoảng mới bày vẽ hơn một chút", chị nói. Theo chị, cơm ngày hè nên có nhiều rau xanh, món canh dễ ăn và món mặn vừa đủ.

Mâm cơm mùa hè với canh rau muống nấu mọc, chả lá lốt, cà bát muối xổi, nhộng rang lá chanh và bát nước chấm ớt, do Thu Hương thực hiện.

Rau luộc như rau muống, rau lang, rau cải, su su, mướp, bầu thường xuất hiện trong mâm cơm nhà chị Hương, ăn kèm nước chấm tỏi ớt, nước rau muống dầm sấu hoặc kho quẹt.

Các món ăn kèm như cà pháo, dưa cải muối, dưa góp, dưa chuột giúp cân bằng vị, khiến bữa ăn không bị ngấy.

Với món canh, chị ưu tiên canh cua mồng tơi, canh rau đay nấu mướp, canh rau ngót nấu tôm, canh bí xanh, canh bầu nấu ngao, canh chua cá, canh hến nấu chua hoặc canh sấu thịt băm.

Những món canh trên có vị thanh, nhiều nước, giúp bữa cơm đỡ khô và dễ ăn hơn.

Chị Hương cho rằng một mâm cơm mùa hè không nhất thiết phải nhiều món, chỉ cần có một bát canh mát, một món rau, một món mặn và thêm món ăn kèm như lạc rang, cà muối hoặc dưa góp là đủ tạo cảm giác ngon miệng.

Theo chị, cách kết hợp này cũng giúp người nấu tiết kiệm thời gian, không phải đứng bếp quá lâu trong thời tiết nóng.

Mâm cơm với canh bầu nấu tôm, cá suối chiên, tai trộn thính, sung muối xổi và bát nước chấm chua ngọt.

Thu Hương cho biết một số món như cá kho, thịt rang, dưa cải, cà muối có thể làm từ trước để bữa sau chỉ cần hâm nóng hoặc bày ra ăn kèm.

Các mâm cơm mùa hè với nhiều món canh, rau luộc, đồ kho, đồ rang đơn giản, giúp bữa ăn gia đình dễ ăn trong ngày nóng.

Mâm cơm ngày hè có canh chua thanh mát, trứng rán dễ ăn cho nhà có trẻ nhỏ, rau muống luộc và cá kho, món có thể làm một lần dùng cho nhiều bữa.

Các loại rau, củ thường được chị Hương dùng là rau muống, mồng tơi, rau đay, rau ngót, rau dền, bầu, bí xanh, mướp, su su, dưa chuột, rau lang.

Đây đều là những nguyên liệu quen thuộc, dễ mua, chế biến nhanh, hợp với bữa cơm gia đình trong thời tiết nóng.

