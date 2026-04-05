Phát hiện 'điểm G' của nam giới: Vị trí thật gây bất ngờ, mang lại khoái cảm mạnh

Nghiên cứu mới công bố đầu tháng 4 trên tạp chí Andrology cho biết nhóm nhà khoa học tại Đại học Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) đã xác định một khu vực gọi là "frenular delta" - vùng da hình tam giác nằm ở mặt dưới dương vật, ngay dưới bao quy đầu - có vai trò đặc biệt trong cảm giác tình dục.

Theo mô tả, khu vực này chứa mật độ dày đặc các dây thần kinh và thụ thể cảm giác, bao gồm các nhánh thần kinh đáy chậu và thần kinh lưng. Chính cấu trúc này tạo ra những cảm giác được đánh giá là "mạnh mẽ và chuyên biệt", có thể kích thích khoái cảm cao độ khi tác động.

Để đưa ra kết luận, các nhà nghiên cứu đã phân tích mô từ 30 bào thai và 14 mẫu mô của người trưởng thành hiến tặng cơ thể cho khoa học sau khi qua đời. Việc quan sát dưới kính hiển vi cho thấy "frenular delta" tập trung nhiều bó thần kinh hơn bất kỳ khu vực nào khác, thậm chí có nơi ghi nhận tới 17 cụm thụ thể trong một vùng nhỏ.

Đáng chú ý, khu vực này còn chứa các tiểu thể Krause - loại thụ thể có khả năng cảm nhận rung động tinh vi khi có ma sát, từ đó truyền tín hiệu khoái cảm.

Đầu dương vật từng được cho là vùng nhạy cảm nhất của nam giới. Ảnh minh họa: News.com.au

Trong nhiều thập kỷ, tuyến tiền liệt thường được xem là trung tâm khoái cảm chính ở nam giới, trong khi phần đầu dương vật cũng được cho là vùng nhạy cảm nhất. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy "frenular delta" mới là điểm có mật độ thần kinh vượt trội hơn cả.

Nhận định về nghiên cứu, giáo sư/chuyên gia tiết niệu Eric Chung từ Đại học Queensland cho rằng đây là "một trong những khu vực mang lại khoái cảm cao nhất ở nam giới", dù ông không trực tiếp tham gia nghiên cứu.

Các tác giả cũng cho biết phát hiện này góp phần lấp đầy một khoảng trống kéo dài trong lĩnh vực y học tình dục, nơi khái niệm "điểm G" ở nam giới trước đây ít được nghiên cứu so với nữ giới.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn cho rằng thuật ngữ "điểm G" có thể gây hiểu nhầm, bởi cảm giác khoái cảm thực tế là sự kết hợp của nhiều vùng nhạy cảm khác nhau trên cơ thể, chứ không chỉ tập trung ở một vị trí duy nhất.