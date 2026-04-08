Thời gian quan hệ trung bình của nam giới theo độ tuổi: Bạn đang ở mức nào?

Hoạt động quan hệ tình dục có thể diễn ra nhanh hay kéo dài, tùy thuộc vào tâm trạng và hoàn cảnh. Tuy nhiên, không ít nam giới cảm thấy hụt hẫng khi "về đích" quá sớm. Thực tế cho thấy phụ nữ ít đạt cực khoái hơn nam giới nhưng lại có khả năng "lên đỉnh" nhiều lần, trong khi nam giới thường cần thời gian nghỉ giữa các lần.

Thời gian đạt cực khoái ở nam giới chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tuổi tác, tần suất quan hệ hay việc sử dụng rượu bia. Khi tuổi tăng, quá trình này cũng có xu hướng kéo dài hơn. (Lưu ý rằng đây chỉ là các số liệu trung bình, không phản ánh trải nghiệm chung cho tất cả mọi người. Vì vậy, không nên xem đó là chuẩn mực để hướng tới hay là lý do để tự gây áp lực cho bản thân hoặc đối tác).

18 đến 24 tuổi: 16,14 phút

Theo một nghiên cứu năm 2025 của Lovehoney, nam giới trong độ tuổi 18-24 có thời gian quan hệ trung bình khoảng 16,14 phút. Cụ thể, 5% cho biết chỉ kéo dài 1-2 phút; 13% duy trì từ 3-5 phút; và khoảng 5% có thể kéo dài hơn một giờ mỗi lần.

Dù một số người mong muốn "cuộc yêu" dài hơi, chuyên gia sức khỏe tình dục Sarah Mulindwa nhấn mạnh không có một con số "chuẩn" cho thời gian lý tưởng.

Metro dẫn lời chuyên gia Sarah Mulindwa cho biết: "Nghiên cứu cho thấy thời gian quan hệ thường đạt đỉnh vào cuối tuổi 20 đến đầu tuổi 30, sau đó giảm dần khi nam giới lớn tuổi hơn. Ở độ tuổi 20, cảm giác hứng khởi và mới mẻ cao có thể khiến việc 'về đích' diễn ra nhanh hơn, nhưng khả năng hồi phục lại nhanh và thể lực nhìn chung vẫn tốt. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là kiểm soát nhịp độ - có thể áp dụng các kỹ thuật như trì hoãn cực khoái, điều hòa hơi thở hoặc sử dụng bao cao su một cách phù hợp để cải thiện khả năng kiểm soát".

Chuyên gia nhấn mạnh dù ở độ tuổi nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giao tiếp, kỹ năng và sự thỏa mãn - chứ không phải đồng hồ bấm giờ.

25 đến 34 tuổi: 18,29 phút

Ở nhóm 25-34 tuổi, thời gian quan hệ trung bình tăng nhẹ lên khoảng 18,29 phút. Cụ thể hơn, 21% nam giới trong nhóm này cho biết kéo dài từ 11-15 phút, trong khi 15% đạt cực khoái trong khoảng 21-30 phút.

Theo các chuyên gia, nam giới ở cuối tuổi 20 vẫn duy trì sự hứng khởi cao, còn bước sang tuổi 30, thời gian quan hệ nhìn chung ổn định hơn, đồng thời sự tự tin tăng lên cũng góp phần cải thiện khả năng duy trì.

Sarah Mulindwa nhận định: "Kinh nghiệm, nhịp điệu và khả năng giao tiếp tốt hơn thường giúp đời sống tình dục trở nên trơn tru hơn, dù căng thẳng hay áp lực thời gian có thể khiến thời lượng bị rút ngắn".

Chuyên gia cũng gợi ý việc chủ động sắp xếp thời gian phù hợp - khi cơ thể tràn đầy năng lượng - và kết hợp đa dạng hình thức kích thích để khiến cuộc yêu trở nên trọn vẹn hơn.

35-44 tuổi: 17,4 phút

Từ giữa độ tuổi 30 đến giữa độ tuổi 40, nam giới trải nghiệm sự suy giảm nhẹ về sức bền, với thời gian quan hệ tình dục ngắn hơn khoảng gần một phút so với thập kỷ trước đó.

Tuy nhiên, điều đó không có gì đáng lo ngại. Sarah giải thích: "Thay đổi nội tiết tố và cương dương sớm có thể ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng nhiều cặp đôi lại tập trung nhiều hơn vào màn dạo đầu, sự đa dạng và sự kết nối".

Ở giai đoạn này, điều đáng làm là "ưu tiên việc tạo hưng phấn và nói chuyện cởi mở về nhịp độ ưa thích", từ đó khiến cuộc yêu "trọn vẹn hơn, ngay cả khi thời gian ngắn hơn".

45-54 tuổi: 14,14 phút

Ở độ tuổi 45-54, thời gian quan hệ giảm khá rõ, trung bình còn khoảng 14,15 phút. Trong nhóm này, chỉ 25% nam giới đạt cực khoái trong 6-10 phút, trong khi 18% kéo dài từ 11-15 phút.

Theo chuyên gia Sarah Mulindwa, nguyên nhân chủ yếu là khi bước vào tuổi 50, khả năng cương cứng trở nên "kém ổn định hơn", đồng thời thời điểm đạt cực khoái cũng biến động nhiều hơn.

Để duy trì sự thỏa mãn, Sarah gợi ý có thể thử các thiết bị hỗ trợ, lựa chọn những tư thế ít tốn sức hơn hoặc tìm đến hỗ trợ y tế khi cần thiết.

55-64 tuổi: 11,3 phút

Ở độ tuổi 55-64, thời gian đạt cực khoái trung bình rút ngắn còn khoảng 11,3 phút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sự thỏa mãn suy giảm.

Theo Sarah, sau tuổi 60, việc kích thích trở nên chậm hơn và thời gian hồi phục kéo dài là điều bình thường, đồng thời các yếu tố sức khỏe hoặc thuốc men cũng ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Tuy vậy, tuổi tác cũng mang lại lợi thế về trải nghiệm. "Sự thân mật, kỹ năng và kết nối thường sâu sắc hơn. Việc dành thời gian cho màn dạo đầu, tập trung vào cảm giác và kết hợp các thiết bị hỗ trợ có thể giúp duy trì khoái cảm", chuyên gia nhận định cho biết.

Trên 65 tuổi: 8,15 phút

Sau tuổi 65, thời gian quan hệ trung bình của nam giới còn khoảng 8,15 phút. Phổ biến nhất là mức 6-10 phút (28%), trong khi 26% kéo dài từ 3-5 phút và chỉ khoảng 1% có thể duy trì hơn một giờ.

Dù vậy, Sarah Mulindwa nhấn mạnh: "Nhìn chung, các 'cuộc yêu' ở mức trung bình (khoảng 10-15 phút) là phổ biến nhất ở mọi độ tuổi, còn những lần kéo dài rất lâu thì khá hiếm. Điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý, kỹ năng và giao tiếp. Những cặp đôi chú trọng kết nối, đa dạng cảm giác và trao đổi cởi mở thường có mức độ hài lòng cao hơn".