2 loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 rất quen

Rau hẹ

Cây rau hẹ được sử dụng làm rau ăn gia vị. Các bộ phận như lá, thân, hạt đều được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh.

Cây rau hẹ còn có tên gọi khác là cửu thái, nén tàu, hom xe lép (Thái), phắc kép (Tày). Tên khoa học của cây hẹ là Allium odorum L., thuộc họ hành Liliaceae.

Cây hẹ có tác dụng thông khí ở phổi, hạ khí đầy ở bụng, điều hòa tạng phủ, khỏi đau bụng do lạnh. Nấu ăn thì bổ ích thận khí, mạnh dương, khỏi tiết tinh và ấm khỏe lưng gối. Luộc xào với giấm, muối, ăn vào sáng sớm, lúc đói khỏi chứng ợ hơi, theo Sức khỏe & Đời sống.

Lá hẹ có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc. Ảnh minh họa.

Hẹ là một loại rau sinh trưởng nhanh và hoàn toàn không cần dùng tới thuốc trừ sâu, bởi nó có mùi hăng cay tự nhiên, côn trùng sẽ tự nhiên tránh xa. Hơn thế, lá hẹ còn có một tính năng vô cùng mạnh mẽ, đó là chúng có thể tiếp tục phát triển sau khi cắt. Và tốc độ phát triển cũng khá nhanh nên không cần thuốc trừ sâu trong quá trình trồng. Mùa thu cũng là thời điểm hẹ đặc biệt thơm ngon, sinh trưởng tốt nhất, giàu dinh dưỡng.

Theo Đông y, hẹ thúc đẩy cảm giác thèm ăn, tăng cường chức năng tiêu hóa, sát khuẩn tiêu viêm, bổ khí tráng dương, giải độc, chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh. Hẹ cũng được dùng để chữa các bệnh thời khí (như ho, cảm mạo, cảm cúm, chống ho, viêm họng, tiêu đờm…), nhuận tràng, đẩy ra các chất thải, mỡ trong đường ruột, chống táo bón, giảm béo, ngừa ung thư, làm đẹp da, chống lại các virus...

Rau đay

Rau đay là loại rau quen thuộc trong bữa cơm người Việt. Nhưng không chỉ là món thực phẩm bổ dưỡng, trong rau đay còn chứa đựng những công dụng hết sức quý báu. Loại rau này được nhiều nơi trên thế giới sử dụng. Ở Việt Nam có hai loại rau đay phổ biến là rau đay đỏ (rau đay tía) và rau đay xanh (cũng có nơi gọi là rau đay trắng).

Rau đay là loại rau dân giã bán nhiều ở các chợ. Rau đay đỏ được đặt với tên khoa học là rau đay quả tròn (Corchorus capsularis L.) và rau đay quả dài (Corchorus olitorius L.) là rau đay trắng. Một số người thường chọn mua rau đay đỏ non mềm, lá, cọng nhỏ vì cho rằng rau đay đỏ không có vị hơi đắng như loại rau đay trắng.

Khi nhắc đến rau đay nhiều người không ăn được bởi đặc trưng đầu tiên của loại rau này là rất nhớt. Nhưng cũng nhiều người mê mẩn bát canh rau đay nấu cua, cáy hoặc tép khô càng nhớt càng đưa cơm.

Mặc dù là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng biết về lợi ích dinh dưỡng của loại rau có độ nhớt đặc biệt này. Lá đay rất giàu Vitamin E, A và C. Ba chất dinh dưỡng này là các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng có thể giúp cải thiện thị lực và khả năng sinh sản, cùng với nhiều tác dụng khác. Đặc biệt, Vitamin C có nhiều trong lá đay rất cần thiết trong việc giúp hệ thống miễn dịch chống lại cảm lạnh và virus...

Đây là một trong những loại rau côn trùng ít ăn nên tự thân chúng cũng ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật so với nhiều loại rau khác. Lựa chọn các loại rau này cho bữa ăn gia đình hay cho bé ăn dặm, cha mẹ khá yên tâm.