Lợi ích của quả chuối với sức khỏe nam giới

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), hoa quả có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng. Trong đó chuối giàu dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe nam giới.

Giàu dinh dưỡng

Một quả chuối cung cấp 12% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV) vitamin C, 10% DV kali, 8% DV magiê. Do đó ăn chuối hàng ngày góp phần ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng.

Bổ sung năng lượng

Cơ thể nam cần 1,3 đến 1,7 mg vitamin B6 mỗi ngày tùy theo độ tuổi. Một quả chuối lớn cung cấp 0,5 mg vitamin B6 - loại vitamin giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cung cấp cho cơ thể. Lượng carbohydrate dồi dào trong chuối cũng giúp cơ thể tăng năng lượng, duy trì hoạt động thể chất, hoàn thành công việc.

Cải thiện ham muốn tình dục

Kali, bromelain và vitamin B hỗ trợ cơ thể tăng cường sản xuất hormone sinh dục nam testosterone. Chuối còn cung cấp tryptophan - một loại axit amin kích thích tăng tiết hormone serotonin nâng cao tâm trạng và tăng ham muốn tình dục ở nam giới. Mangan và magiê trong chuối cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt.

Tốt cho khớp

Nam giới cần khoảng 2,3 mg mangan mỗi ngày. Một quả chuối lớn chứa 4 mg mangan, hỗ trợ phát triển các mô liên kết trong gân và sụn, rất có lợi cho người thường chơi thể thao hoặc có lối sống năng động.

Vitamin C bảo vệ khớp khỏi tổn thương nhờ thúc đẩy sản xuất collagen, giữ các mô liên kết chắc khỏe và khớp cử động trơn tru. Một quả chuối lớn cung cấp 11,8 mg vitamin C, trong khi nam giới cần 90 mg mỗi ngày. Ngoài ra, cả kali lẫn magiê đều có lợi cho cơ thể sau tập thể dục vì có thể giảm chứng chuột rút và đau nhức cơ do vận động.

Tăng chức năng thận

Một quả chuối cỡ trung bình chứa 422 mg kali. Đây là chất rất quan trọng giúp duy trì chức năng thận khỏe mạnh và điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên người bệnh tiểu đường biến chứng thận, suy thận giai đoạn cuối hoặc đang dùng thuốc điều trị huyết áp cao nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn chuối.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong một quả chuối lớn là 3,5 g. Xơ có tác dụng điều hòa chức năng ruột, ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy. Đàn ông dưới 50 tuổi cần 38 g chất xơ, người trên 50 tuổi cần 30 g chất xơ mỗi ngày.

Người bị táo bón nên tránh ăn chuối chưa chín vì có thể làm giảm hoạt động của enzyme chuyển hóa carbohydrate.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]