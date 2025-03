Cô gái trẻ không thể quan hệ với chồng suốt 2 năm làm vì lý do này

Đã kết hôn nhiều năm nhưng không thể làm "chuyện ấy" với chồng, thậm chí sợ hãi đến mức ám ảnh tâm lý, cảm giác đau đớn khi gần gũi – đó là tình trạng của không ít phụ nữ mắc hội chứng "co thắt âm đạo". Điều đáng buồn hơn, nhiều người còn chấm dứt hôn nhân chỉ vì nghĩ rằng bản thân "khác thường", không thể làm được điều mà bao phụ nữ khác vẫn làm.

Đây là vấn đề mà Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp nhận thường xuyên.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc tư vấn cho bệnh nhân.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc trung tâm chia sẻ về những trường hợp gần đây là bệnh nhân H.H.L (24 tuổi), kết hôn hai năm nhưng chưa thể quan hệ tình dục. Cô đến khám với triệu chứng đau rát âm đạo, sợ hãi khi gần gũi chồng và cơ âm đạo co thắt không kiểm soát. Những lần thất bại trong chuyện chăn gối khiến vợ chồng ngày càng xa cách, hôn nhân đứng trước bờ vực đổ vỡ.

H.L chia sẻ: "Ban đầu, tôi nghĩ đau là do lần đầu tiên quan hệ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau nhiều lần thử vẫn không thể, tôi bắt đầu hoang mang. Càng cố gắng, tôi càng cảm thấy đau đớn, sợ hãi. Lâu dần, vợ chồng trở nên lạnh nhạt."

Qua thăm khám, bác sĩ xác định cô mắc hội chứng co thắt âm đạo. Với trường hợp này, trung tâm áp dụng phương pháp tâm lý trị liệu kết hợp tình dục liệu pháp. Sau điều trị, H.L có cải thiện rõ rệt: không còn đau rát, không còn sợ hãi khi quan hệ. Cô có thể "nhập cuộc" thoải mái với chồng, giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Gia đình đang hy vọng sớm đón "tin vui".

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết chỉ trong 1 tháng qua, đã có 7 cặp vợ chồng đến thăm khám với cùng một tình trạng: không thể quan hệ trong nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu là do người vợ cảm thấy đau ngay từ khi bắt đầu và thậm chí chỉ cần nghĩ đến chuyện gần gũi cũng đủ khiến họ sợ hãi, căng thẳng.

Bệnh nhân đến trung tâm thuộc nhiều lứa tuổi, từ những cô gái trẻ mới kết hôn đến những người đã chung sống với chồng nhiều năm nhưng vẫn gặp khó khăn trong chuyện chăn gối. Điểm chung của họ là có 3 triệu chứng chính: Đau khi quan hệ, sợ hãi trước khi "gần gũi", co cơ vùng sinh dục ngoài ý muốn.

Bác sĩ Ngọc giải thích rằng, co cơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cảm thấy đau hoặc khó chịu. Những bệnh nhân mắc hội chứng này thường có xu hướng khép chặt hai đầu gối ngay cả khi ở nhà, như một cơ chế bảo vệ bản thân. Nỗi sợ hãi kéo dài có thể dẫn đến các triệu chứng tim đập nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi trước mỗi lần quan hệ.

"Có bệnh nhân chỉ cần chạm nhẹ vào vùng âm hộ đã cảm thấy đau nhói, có người lại chỉ thấy tức tức, khó chịu hoặc nhột nhột. Tuy mỗi người có biểu hiện khác nhau, nhưng tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình," bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Theo BS Ngọc, co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu co thắt không tự chủ, ngăn cản mọi tác động vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý, ngoài ra còn có thể do yếu tố nội tiết, chấn thương, phẫu thuật hoặc những trải nghiệm tình dục tiêu cực trong quá khứ.

BS Ngọc khuyến cáo, co thắt âm đạo không phải bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều phụ nữ ngại ngần, xấu hổ không dám đi khám, khiến tình trạng ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến hôn nhân. Việc thăm khám và điều trị sớm giúp bệnh nhân lấy lại sự tự tin, thoải mái, nâng cao chất lượng sống. Nếu chị em có những triệu chứng nghi ngờ, đừng để nỗi đau thầm kín này ám ảnh cuộc sống. Hãy mạnh dạn tìm đến sự giúp đỡ, bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc trong tình yêu.