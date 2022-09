Kích thước "cậu nhỏ" như thế nào khiến chị em hài lòng nhất?

Trang web Big One Dating (Anh) gần đây đã mở một cuộc khảo sát ý kiến của nữ giới về kích thước dương vật hoàn hảo nhất đối với họ. Từ ý kiến của 4.761 phụ nữ tham gia khảo sát, Big One Dating so sánh tỷ lệ đạt cực khoái với kích thước dương vật để tìm ra con số trung bình phù hợp với các chị em.

Kết quả cho thấy kích thước tốt nhất để phụ nữ đạt cực khoái là 8 inch (20,32 cm), với tỷ lệ 44%. Tỷ lệ này sẽ giảm xuống nếu kích thước “cậu nhỏ” tăng hoặc giảm hơn.

Những người đàn ông “ngoại cỡ” 11 inch (27,94 cm) giúp 30% phụ nữ “lên đỉnh” thành công. Tỷ lệ này tương đương với những người đàn ông có dương vật dài 4 inch (10,16 cm).

Kết quả khảo sát về kích thước "cậu nhỏ" khiến chị em hài lòng nhất. Ảnh: The Sun.

Dù kích thước “cậu nhỏ” không quá quan trọng trong đời sống tình dục, trên thực tế, nhiều đàn ông vẫn xem nó là đại diện cho sự nam tính. Giáo sư Kevan Wylie, nhà tư vấn về tình dục học, chia sẻ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh: “Nhiều đàn ông lo lắng về kích thước dương vật của họ liên quan đến hình ảnh tổng thể. Họ có xu hướng thấy bản thân kém hấp dẫn hơn với một dương vật không ưng ý”.

Giáo sư Wylie đã đưa ra một số gợi ý cho những người đang tìm cách tăng khả năng đàn ông của mình hoặc muốn cải thiện về mặt trực quan:

1. Giảm béo

Thừa cân là một trong những nguyên nhân đàn ông cảm thấy tự ti. Một chiếc bụng mỡ có thể khiến “cậu nhỏ” trông nhỏ hơn. Nếu muốn gây ấn tượng với đối tác, giảm béo là một lựa chọn tốt.

2. Chăm “dọn cỏ”

Lông vùng kín rậm rạp có thể khiến dương vật trông nhỏ hơn so với kích thước thực tế. Do đó, “dọn cỏ” gọn gàng có thể đảm bảo sự tập trung đổ dồn vào “người anh em” của mình.

3. Lấy lại vóc dáng

Một sự thật không thể phủ nhận là nếu bạn cảm thấy mình hấp dẫn thì đời sống tình dục cũng thú vị hơn. Vì vậy, thân hình cân đối giúp “cánh mày râu” trông thu hút hơn, tự tin hơn trên mọi phương diện.

Đàn ông sở hữu vóc dáng tốt sẽ tự tin hơn trong tình dục.

4. Sử dụng máy bơm “cậu nhỏ”

Máy bơm dương vật liên quan đến quá trình đặt ống vào dương vật và bơm không khí vào trong. Phương pháp này giúp “cậu nhỏ” phồng to hơn.

Máy bơm dương vật đôi khi được sử dụng như một biện pháp khắc phục ngắn hạn cho chứng rối loạn cương dương, tuy nhiên sử dụng lâu dài có thể làm hỏng các mô trong dương vật, dẫn đến suy giảm khả năng cương cứng.

Giáo sư Wylie cảnh báo rất ít bằng chứng cho thấy máy bơm giúp cải thiện kích thước “cậu nhỏ” về lâu dài.

5. Kéo dài

Thủ thuật kéo dài “cậu nhỏ” là đặt một trọng lượng hoặc khung kéo dài nhỏ lên dương vật đang mềm để tăng kích thước. Quá trình này phải thực hiện liên tục vài giờ mỗi ngày trong 6 tháng để đạt được hiệu quả. Nếu làm sai cách, phương pháp này có thể tổn hại đến dương vật, từ đó gây hại cho đời sống tình dục.

“Một số bằng chứng cho thấy thiết bị kéo dài có thể mang lại hiệu quả, đặc biệt với những người đàn ông có kích thước nhỏ. Một số bệnh nhân sử dụng thiết bị kéo dài trong 6 tháng nhận thấy dương vật tăng 1-2 cm. Tuy nhiên, không nên sử dụng phương pháp này mà không có sự giám sát của bác sĩ”, Giáo sư Wylie nói.

6. Jelqing

Phương pháp Jelqing hơi giống với cách kéo dài nhưng người áp dụng thay dụng cụ bằng ngón tay cái và trỏ để kéo dương vật mềm. Về lý thuyết, cách làm này làm tăng sức chứa máu của dương vật và nhờ đó khiến nó lớn hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, cách làm này chưa cho thấy kết quả khả quan, còn có thể gây thương tích cho “cậu nhỏ”.

7. Tiêm filler

Các tài liệu chỉ ra có thể tăng kích thước dương vật bằng chất làm đầy (filler) nếu không muốn phẫu thuật.

Lựa chọn đầu tiên là tiêm chất béo từ các bộ phận khác của cơ thể vào “cậu nhỏ”. Tuy nhiên, các nghiên cứu phát hiện cách này có thể gây biến dạng về lâu dài nếu chất béo không được phân bố hợp lý.

Cách thứ hai là tiêm axit hyaluronic - chất tương tự được sử dụng để làm đầy môi. Cách làm này không duy trì được kích thước vĩnh viễn.

8. Phẫu thuật

Phẫu thuật tăng kích thước dương vật là một thủ thuật được thực hiện nhằm làm tăng chiều dài hoặc chu vi của dương vật. Phẫu thuật có thể bao gồm việc đặt silicone, chuyển mô mỡ, hay vạt da để tăng kích thước của dương vật.

Phương pháp này có thể giúp các quý ông tăng thêm khoảng 2 cm nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng cương cứng.

“Nhiều người đàn ông từng trải qua không đánh giá cao phương pháp này. Nó có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó chịu. Quý ông phải cần phải làm nhiều thao tác hơn với đối tác của họ”, Giáo sư Wylie nhận xét.

9. Thuốc và kem dưỡng

Một số loại thuốc và kem dưỡng quảng cáo có chứa hormone giúp tăng kích thước dương vật.

Giáo sư Wylie cho rằng sử dụng kem dưỡng có thể giúp “cánh mày râu” thoải mái hơn nhưng chắc chắn không giúp “cậu nhỏ” lớn hơn. Chưa kể, những loại thuốc hoặc kem dưỡng có thể chứa các chất nguy hiểm.

