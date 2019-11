Hy hữu: Bệnh viện Mỹ ghép thận nhầm cho bệnh nhân lành lặn

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 18:55 PM (GMT+7)

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở New Jersey - Mỹ, thừa nhận ghép thận nhầm bệnh nhân - đây là lần đầu tiên tai nạn y khoa này xảy ra trong lịch sử ghép nội tạng.

Theo các quan chức, một bệnh nhân hư thận 51 tuổi được cho một quả thận mới vào ngày 18 - 11 tại Bệnh viện The Virtua Our Lady of Lourdes ở TP Camden, bang New Jersey.

Tuy nhiên, thay vì dùng quả thận mới ghép cho bệnh nhân đang cần, các bác sĩ lại dùng quả thận mới này ghép cho bệnh nhân khác có cùng tên và ở độ tuổi tương tự. Kết quả bi kịch cho cả 2 bệnh nhân, người hư thận không được ghép thận mới mà họ đang chờ đợi, ngược lại người bị nhầm đang có thận tốt bị cắt đi để ghép thận khác.

Sau khi nhận ra sai lầm của mình một ngày sau khi cấy ghép, bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Mạng lưới mua bán và cấy ghép nội tạng khiến quan chức y tế nhà nước phải vào cuộc điều tra. Cả hai bệnh nhân cũng được thông báo về việc nhầm lẫn ngay khi bệnh viện nhận thức được sai sót trên.

Tai nạn của bệnh viện khiến người hư thận không được ghép thận mới, người có thận tốt lại bị cắt đi. Ảnh: Standard Digital

Theo bệnh viện, bệnh nhân bị cấy ghép nhầm đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ và quả thận ghép đang hoạt động tốt. Bệnh nhân này được tiến hành ghép thận thành công vào ngày 24-11.

"Bệnh viện có trách nhiệm sâu sắc đối với những người thực sự đặt cuộc sống của họ vào tay chúng tôi" - ông Reg Regd Blaber, phó chủ tịch điều hành và giám đốc lâm sàng của Bệnh viện Virtua, cho biết trong một tuyên bố..

Ông Blaber nhấn mạnh thêm:"Sai lầm là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử cấy ghép nội tạng trong suốt 40 năm qua của chúng tôi". Ông cũng cho biết các biện pháp kiểm soát quy trình phẫu thuật đã được xem xét lại và bệnh viện cũng tăng cường giáo dục nhân viên y tế nhằm đảm bảo rằng sự cố không xảy ra lần nữa.

Theo trang web của bệnh viện Virtua, họ đã thực hiện cấy ghép thận từ năm 1974 và đây là bệnh viện đầu tiên ở bang New Jersey thực hiện ghép thận, tụy và cả gan.

