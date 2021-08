Hơn 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca đầu tiên từ Australia về đến Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 09:46 AM (GMT+7)

Lô hàng đầu tiên của Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh trên toàn quốc.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tối 26/8, Chính phủ nước này vừa bàn giao 403.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam.

Lô hàng đầu tiên này sẽ hỗ trợ việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh trên toàn quốc.

Vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca.

Từ nay cho đến cuối năm 2021, Australia sẽ cung cấp 1,5 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam - đối tác chiến lược và là người bạn thân thiết của Australia.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 24 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó có hơn 15 triệu liều vắc-xin AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik V và 2,5 triệu liều Sinopharm.

Trước đó, hôm qua (26/8), Việt Nam tiếp nhận 770.000 liều vắc-xin Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, số vắc-xin 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27/8/2021.

Bộ Y tế cũng đã triển khai phân bổ 1.209.400 liều vắc-xin AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vắc-xin AstraZeneca (đợt 24) do Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vắc-xin AstraZeneca (đợt 25) do Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vắc-xin Sputnik V do Liên bang Nga tài trợ.

