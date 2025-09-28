Hiệu trưởng nói gì về thông tin hiệu phó cấm đưa học sinh bị ngộ độc đi viện?

Trước đó, một đoạn clip dài 44 giây được lan truyền cho thấy trong phòng y tế có thầy Mỹ, cô Đỗ Thị Hồng Huế (Phó hiệu trưởng), cô Trương Thị Quỳnh (nhân viên y tế học đường), một giáo viên và hơn 10 học sinh có triệu chứng ngộ độc.

Trong clip, bà Huế yêu cầu việc cho học sinh uống thuốc phải có sự giám sát của lãnh đạo. Khi cô Quỳnh đề nghị đưa học sinh đi viện, bà Huế nói “100% các em bình thường, không đưa đi viện”. Theo cô Quỳnh, đến hơn 8h30, sau khi phụ huynh tập trung đông, nhà trường mới đưa các em đi cấp cứu.

Sau bữa sáng tại trường, hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: CTV

Cô Quỳnh cho biết từng đề xuất thành lập tổ kiểm thực để giám sát bữa ăn bán trú nhưng bị bà Huế bác bỏ. Cô cũng phản ánh rằng thực phẩm đưa vào trường hiện do bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng trực tiếp tiếp nhận, chế biến, giáo viên và phụ huynh không được tham gia giám sát.

Nói về clip ngăn cản việc đưa học sinh đi bệnh viện, trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Không biết video có bị cắt xén hay không, nhưng thời điểm đó chỉ có 2 cháu bị nhẹ, bà Huế muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi viện, chứ không phải cấm đưa các em đi”.

Còn về đề xuất tổ kiểm thực, theo ông Mỹ, cô Huế phản đối vì cho rằng chỉ cần có tổ bán trú là đủ, không cần thêm tổ kiểm thực. Thông tin “không ai được bước vào bếp ăn bán trú” cũng không chính xác, bà Huế chỉ yêu cầu ai muốn vào phải báo cáo để đảm bảo vệ sinh.

Sức khoẻ của các học sinh bị ngộ độc sau bữa sáng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã tạm ổn. Ảnh: CTV

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch xã Kim Ngân, cho biết xã đã huy động phương tiện đưa học sinh có dấu hiệu ngộ độc đi bệnh viện, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh nguyên nhân, công an vào cuộc điều tra.

"Về việc xuất hiện clip cho rằng bà Huế ngăn không cho học sinh đi bệnh viện, cơ quan chức năng đang làm việc nên chưa khẳng định được”, ông Dương nói.

Ông Dương cho biết thêm, lâu nay xã nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhà trường và bà Huế. Xã đã lên kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra ngay sau khi năm học mới bắt đầu, nhưng chưa kịp triển khai thì xảy ra vụ ngộ độc.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 8h sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nhà trường sau đó phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe đưa hơn 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để thăm khám, điều trị.

Hiện sức khỏe các em đã tạm ổn.