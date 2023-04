Giấu bố mẹ, nữ sinh cấp 3 khóc nức nở vì mắc sùi mào gà sau buổi hẹn với bạn trai mới quen

Theo bác sĩ da liễu ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành cho biết, mới đây, nữ sinh P được mẹ đưa đến gặp bác sĩ.

"Khi đến, ngồi trước tôi là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mặt cúi xuống được che khuất bởi mái tóc ôm gọn óng mượt. Sau khi được hỏi về bệnh tình và thăm khám, các xét nghiệm cho thấy nữ sinh mắc bệnh sùi mào gà"- BS Thành nhớ lại.

Khi có kết quả mắc bệnh, lúc này cô bé mới kể lại, cô đã giấu bố mẹ quen biết một bạn trai hơn cô 10 tuổi qua mạng. Sau hơn 1 tháng thì phát sinh tình cảm nên hẹn hò. Sau đó cô và bạn trai đã quan hệ tình dục mà không sử dụng bất cứ phương pháp bảo vệ nào. Tuy nhiên, 2 tuần trước khi đi khám cô thấy vùng kín có vài nốt mụn nhỏ.

Lúc đầu P. chỉ nghĩ do thời tiết mưa ẩm nên có thể nhiễm nấm hoặc chỉ bệnh gì đơn giản thôi nên đã tới hiệu thuốc gần nhà. Tại đây cô được tư vấn mua thuốc đặt và nước rửa vệ sinh cùng với thuốc uống. Sau khi dùng thuốc tự mua tình trạng không đỡ mà các "nốt mụn" còn lan ra nhiều hơn, thậm chí khiến P. khó chịu trong sinh hoạt mới cùng mẹ đi khám.

Theo BS Tiến Thành, không chỉ bạn trai mà ngay cả bạn gái mới lớn hiện nay cũng chưa hiểu hết được hệ lụy các bệnh tật lây qua đường tình dục không an toàn. "Chúng tôi thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh sùi mào gà và các bệnh da liễu khi bệnh nhân ở tuổi mới lớn" - BS Thành nói.

Tổn thương sùi mào gà ở nữ giới

Đừng xấu hổ khi mắc bệnh vùng kín

Theo BS. Nguyễn Tiến Thành, hầu hết bệnh nhân đến đều chung tâm trạng xấu hổ và hốt hoảng khi biết mắc bệnh sùi mào gà, bệnh nhân P. cũng nằm trong số đó.

"Khi được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà cả 2 mẹ con lo lắng, người mẹ thì hỏi liệu con gái cô ấy sau này có nguy cơ ung thư không, còn cô bé thì khóc nức nở. Có bệnh nhân nam trong quá trình điều trị sùi mào gà liên tục lo lẳng hỏi, liệu sau tôi lấy vợ có lây cho vợ nữa không, tôi có mắc lại căn bệnh này không?", BS Thành cho biết thêm.

Do bệnh sùi mào gà xuất hiện ở những vị trí kín đáo nên tâm lý người bệnh rất e ngại, xấu hổ không đi khám. Có trường hợp do mắc bệnh kéo dài vài tháng từ khi ở bộ phận sinh dục có một cái mụn nhỏ như hạt đậu. Nhưng theo thời gian ngày càng phát triển lớn và lan rộng dần do xấu hổ nên người bệnh chịu đựng, im lặng. Đến khi các tổn thương sùi ảnh hưởng đến sinh hoạt khó khăn, gây đau đớn, chảy máu,… mới buộc lòng đánh liều đến bệnh viện thăm khám.

Theo BS Thành, bệnh sùi mào gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục có lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Bệnh không chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục (sinh dục-sinh dục, hậu môn-sinh dục, sinh dục-miệng) mà còn có thể lây truyền từ mẹ truyền sang con (qua sinh đẻ thường).

Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường cũng như nghi ngờ mắc bệnh da liễu cần tới cơ sở y tế để được thăm khám (ảnh minh họa)

Điều đáng nói, người truyền bệnh sùi mào gà có thể đang có thương tổn da hoặc chỉ mang virus HPV mà không hề có biểu hiện lâm sàng. Nên khi quan hệ tình dục với nhiều bạn tình thì dễ lây nhiễm bệnh sùi mào gà bởi không có biểu hiện nhận biết bạn tình đang mắc bệnh.

Một vấn đề ở nam giới dễ mắc phải nhất là cho rằng chỉ "quan hệ ngoài" hay dùng bao cao su khi quan hệ tình dục thì không bị lây bệnh sùi mào gà là chưa hẳn đúng. Vì bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp da niêm mạc vùng sinh dục với da niêm mạc vùng sinh dục người nhiễm virus HPV.

Chính vì lẽ đó các khuyến cáo cho bệnh sùi mào gà là chung thủy, không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Và nếu có lỡ thấy nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà thì đừng xấu hổ hay e ngại tốt nhất hãy đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể. Không điều trị theo mách bảo, không tự ý điều trị bởi không khỏi bệnh và có nguy hại tới sức khỏe - BS Tiến Thành khuyến cáo.

Bệnh sùi mào gà nếu không được điều trị đúng sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục lâu dài và virus HPV có thể tồn tại dai dẳng và hoặc tiến triển gây tắc nghẽn hậu môn, âm đạo, niệu đạo; gây loạn sản thậm chí chuyển dạng dẫn tới ung thư. Do đó một khi đã xuất hiện thương tổn sùi mào gà thì cần thiết phải điều trị. Điều trị giúp loại bỏ thương tổn, giảm nguy cơ lây nhiễm, chuyển dạng ung thư, tránh biến chứng bội nhiễm, tắc nghẽn.

Lời khuyên bác sĩ

Qua nhiều trường hợp mắc bệnh sùi mào gà nói riêng cũng như các bệnh da liễu, bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Tiến Thành chia sẻ: Việc quan hệ tình dục không phải là xấu. Tuy nhiên, quan hệ tình dục bừa bãi sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh xã hội, bệnh phụ khoa.

Đặc biệt với các bệnh nhân trẻ, kể cả những bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường cũng cần được trang bị đầy đủ những kiến thức để phòng bệnh nhất là bệnh lây truyền qua đường tình dục, những phương pháp quan hệ tình dục an toàn, giữ vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ mình khỏi tác hại khôn lường của những bệnh lý này.

Bác sĩ Tiến Thành khuyến cáo: "Không nên quan hệ tình dục quá sớm, cần duy trì đời sống tình dục an toàn, lành mạnh với tiêu chí chung thuỷ và dùng bao cao su khi quan hệ để làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus HPV.

Ngoài ra, nếu có thể nên tiêm vaccine phòng ngừa HPV và khám phụ khoa, nam khoa cả bản thân và bạn tình 6 tháng 1 lần là điều cần thiết để hạn chế bệnh lý này.

"Khi phát hiện mình có dấu hiệu mắc bệnh sùi mào gà, cần đến ngay cơ sở uy tín để thăm khám, điều trị kịp thời cũng như giảm nguy cơ lây bệnh cho người khác. Đừng e ngại hay xấu hổ mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và người mình yêu thương nhất", BS Thành nhấn mạnh.

