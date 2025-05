Giải mã bí quyết trường thọ của người đàn ông sống 256 tuổi

Dù tính xác thực về tuổi đời phi thường này vẫn còn là ẩn số và có nhiều tranh cãi, nhưng những triết lý và bí quyết trường thọ mà ông để lại vẫn mang giá trị tham khảo.

Một trong những bí quyết trường thọ là sử dụng thảo mộc và rượu gạo của ông Li Ching-yun người Trung Quốc. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Li Ching-yun được biết đến là một nhà thảo dược học uyên bác, võ sư và cố vấn chiến thuật, Li Ching-yun được nhiều nguồn tài liệu và giai thoại tin rằng là người sống thọ nhất trong lịch sử được ghi nhận là 256 tuổi.

Dưới đây là 5 bí quyết trường thọ được lưu truyền là của ông, dựa trên các ghi chép và giai thoại lịch sử.

Giữ tâm hồn luôn tĩnh tại

Theo một bài viết trên tờ The New York Times dẫn lại từ một bản tin Trung Quốc, Li Ching-yun cho rằng bí quyết cốt lõi làm nên tuổi thọ đáng kinh ngạc của ông chính là sự bình an nội tâm. Ông đúc kết rằng bất kỳ ai cũng có thể sống qua tuổi 100 nếu họ rèn luyện được sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Khoa học hiện đại đã có nhiều nghiên cứu chứng minh căng thẳng mạn tính gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe, phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của cơ thể. Khi căng thẳng kéo dài, hormone cortisol được giải phóng với nồng độ cao, làm suy yếu hệ miễn dịch, tăng huyết áp và góp phần gây ra các bệnh tim mạch.

Căng thẳng còn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa, giấc ngủ và khả năng tư duy, dẫn đến mệt mỏi, lo âu và trầm cảm. Việc kiểm soát căng thẳng trở nên thiết yếu để duy trì sức khỏe tổng thể. Một cuộc sống thanh bình, tránh xa căng thẳng được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh.

Sự bình an nội tâm giúp ngủ sâu giấc hơn, suy nghĩ minh mẫn và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh – tất cả đều là nền tảng cho sức khỏe toàn diện.

Chế độ ăn uống từ thảo mộc và rượu gạo

Các ghi chép về cuộc đời Li Ching-yun còn chia sẻ rằng tuổi thọ cao của ông có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống đặc biệt gồm một số loại thảo mộc. Ngay từ năm 10 tuổi, ông đã bắt đầu những chuyến hành trình xa xôi để thu thập các loại cây thuốc và sau này trở thành một người bán thảo dược.

Ông được cho là đã sử dụng các loại thảo mộc truyền thống như linh chi, quả kỷ tử (câu kỷ tử), nhân sâm hoang dã và rau má. Ông còn duy trì một chế độ ăn đơn giản bao gồm các loại thảo mộc này cùng với rượu gạo, được nhiều người tin rằng đã góp phần vào tuổi thọ và sức khỏe phi thường của ông.

Lối sống đơn giản và kỷ luật

Theo lời kể của một trong những học trò ông, lời khuyên về cuộc sống lâu dài của Li rất giản dị nhưng đầy chất thơ: "Giữ một trái tim tĩnh lặng, ngồi như rùa, đi nhanh như chim bồ câu và ngủ như chó". Đã nhiều người tìm cách tiếp cận ông với hy vọng khám phá bí quyết trường thọ này.

Vận động nhẹ nhàng, điều độ

Câu nói "đi nhanh như chim bồ câu" phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì vận động. Tuy nhiên, đây là sự vận động nhẹ nhàng, điều độ, không quá sức, phù hợp với thể trạng để khí huyết lưu thông và cơ thể dẻo dai, tăng cường sức khỏe. Đó là bí quyết trường thọ của Li Ching-yun.

Đảm bảo giấc ngủ chất lượng

Lời khuyên "ngủ như chó" nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ sâu và đủ giấc. Giấc ngủ là thời gian để cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng và cân bằng các chức năng sinh học. Một giấc ngủ chất lượng giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt quan trọng đối với sự trường thọ.