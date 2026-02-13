Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Nước chanh

Nước chanh là lựa chọn phổ biến giúp giải độc và làm mát cơ thể. Chỉ cần pha nước cốt chanh với nước ấm, thêm chút mật ong, bạn đã có ngay thức uống đơn giản mà hiệu quả.

Nước chanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp tiêu hóa tốt hơn sau những bữa ăn ngày Tết.

Rau má

Rau má không chỉ là một loại rau quen thuộc trong các món ăn mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để làm đồ uống thanh mát trong dịp Tết. Lý do rau má trở thành lựa chọn phổ biến là bởi nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua. Rau má có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp làm mát cơ thể sau những bữa tiệc Tết nhiều dầu mỡ.

Rau má không chỉ là một loại rau quen thuộc trong các món ăn mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để làm đồ uống thanh mát trong dịp Tết.

Ngoài ra, rau má còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, làm đẹp da và giúp an thần, giảm căng thẳng – điều rất cần thiết trong những ngày lễ hội đầy bận rộn. Đặc biệt, loại nước này dễ dàng chế biến tại nhà bằng cách xay nhuyễn rau má tươi và lọc lấy nước, thêm chút đường phèn để tăng hương vị.

Nước hoa atiso đỏ

Nước hoa atiso đỏ là sự lựa chọn tuyệt vời cho ngày Tết nhờ hương vị chua ngọt thanh mát, dễ uống và đầy cuốn hút.

Với thành phần giàu chất chống oxy hóa, loại nước này không chỉ giúp thanh nhiệt, lợi tiểu mà còn hỗ trợ gan thải độc hiệu quả sau những bữa ăn dầu mỡ và tiệc tùng.

Nước hoa atiso đỏ là sự lựa chọn tuyệt vời cho ngày Tết nhờ hương vị chua ngọt thanh mát, dễ uống và đầy cuốn hút.

Màu đỏ rực rỡ của atiso đỏ còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, rất phù hợp để chiêu đãi gia đình và khách quý trong dịp đầu năm. Đây chính là thức uống vừa ngon vừa bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ qua trong mùa Tết.

Nước la hán quả

Nước la hán quả là lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết nhờ tính thanh mát và khả năng hỗ trợ sức khỏe. Loại quả này được biết đến với đặc tính thanh nhiệt, giải độc và làm dịu cổ họng, rất hữu ích trong việc giảm cảm giác nóng trong người do ăn uống nhiều đồ dầu mỡ.

Ngoài ra, nước la hán quả có vị ngọt tự nhiên nhưng không chứa đường, phù hợp cho cả người lớn tuổi, người ăn kiêng hay có vấn đề về đường huyết.

Nước la hán quả là lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết nhờ tính thanh mát và khả năng hỗ trợ sức khỏe.

Đơn giản, dễ nấu và tốt cho sức khỏe, nước la hán quả chính là đồ uống lý tưởng để chăm sóc sức khỏe gia đình trong ngày đầu năm mới.

Mía lao, lá dứa, rễ tranh

Mía lao, lá dứa và rễ tranh là ba nguyên liệu tự nhiên không chỉ dễ tìm mà còn chứa đựng nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt trong dịp Tết.

Chúng không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, thanh mát mà còn giúp cơ thể thải độc, thanh lọc và bổ sung dưỡng chất cần thiết trong những ngày lễ Tết đầy bữa tiệc.

Nước gạo lứt rang

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin B, giúp hỗ trợ gan thải độc và cải thiện tiêu hóa. Khi nấu với nước sẽ tạo ra hương vị thơm bùi đặc trưng từ gạo lứt chắc chắn sẽ làm bạn thích thú.

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin B, giúp hỗ trợ gan thải độc và cải thiện tiêu hóa.

Đây là loại đồ uống dịp Tết lý tưởng giúp giảm cholesterol, bổ sung chất xơ và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây là lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn nhờ những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Nước ép trái cây, với nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp cơ thể thanh lọc, tăng cường đề kháng và giữ cho bạn luôn tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, đồ uống này cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm đẹp da và chống lại tác hại của các gốc tự do, giúp bạn luôn rạng rỡ trong các buổi gặp gỡ đầu năm.

Nước ép trái cây là lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn nhờ những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, màu sắc tươi sáng và bắt mắt của nước ép cam, dứa, lựu hay dâu tây còn mang lại cảm giác tươi mới và may mắn trong dịp xuân về.

Nước đậu rang

Nước đậu rang là một lựa chọn tuyệt vời cho dịp Tết nhờ hương vị thơm ngon và nhiều lợi ích sức khỏe.

Với nguyên liệu từ các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, nước đậu rang giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng.

Loại đồ uống này không chỉ dễ làm mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, rất phù hợp để chia sẻ trong những ngày đoàn viên.

Đặc biệt, đậu chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm đẹp da và giảm cảm giác đầy bụng sau các bữa ăn thịnh soạn.

Loại đồ uống này không chỉ dễ làm mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, rất phù hợp để chia sẻ trong những ngày đoàn viên.