Thải độc gan sau Tết bằng thực phẩm rẻ tiền, an toàn và hiệu quả, rất nhiều người Việt bỏ qua

Ngày Tết thường sẽ không tránh được rượu bia và những thực phẩm nhiều chất béo, chiên rán, đồ ăn cay nóng, cộng thêm lịch sinh hoạt bị đảo lộn, thức khuya, dậy sớm… khiến cho lá gan phải làm việc gấp hai, gấp ba lần bình thường. Đây chính là nguyên nhân khiến gan bị tổn thương.

Khi gan bị làm việc quá sức sẽ có biểu hiện như mệt mỏi, nóng gan, nổi mề đay, mẩn ngứa… Do đó, sau Tết là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta thanh lọc, giải độc gan.

Theo các chuyên gia y tế, thải độc gan hãy ưu tiên những thực phẩm dễ kiếm dưới đây để bắt đầu một chu kỳ làm việc mới.

Ảnh minh họa

6 nhóm thực phẩm giúp giải độc gan hiệu quả

Uống nhiều nước lọc

Nước có vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào của cơ thể. Đồng thời, nước giúp quá trình giải độc diễn ra dễ dàng, các chất cặn bã được đào thải ra ngoài thông qua nước tiểu, phân và mồ hôi.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày nên uống từ 2 – 2,5 lít nước, tùy thuộc vào trọng lượng, vận động, môi trường sống. Nên tập thói quen uống nước ấm vào buổi sáng, giảm dần về chiều tối.

Ăn các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải như cải kale, cải Brussels, bông cải xanh, cải bó xôi và cải xanh được biết đến với hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Hoạt động chống oxy hóa của các loại rau thuộc họ cải này rất hữu ích trong việc chăm sóc lá gan. Trong đó chiết xuất từ mầm cải Brussels làm tăng mức độ của các enzym giải độc và bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Bên cạnh đó, bông cải xanh hay súp lơ còn rất giàu diindolylmethane hỗ trợ giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư liên quan đến mức estrogen cao.

Ăn tăng cường cà rốt

Bên cạnh công dụng tốt cho đôi mắt thì cà rốt là một trong những thực phẩm hàng đầu dành cho lá gan. Cà rốt không chỉ có khả năng giải độc mà còn hỗ trợ giúp tăng cường chức năng gan. Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, chất khoáng và chất xơ giúp giảm các nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thải độc gan lành mạnh. Trong quá trình chế biến và sử dụng thực phẩm này, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ngon cho gia đình như nước ép cà rốt, nộm cà rốt củ cải, cà rốt xào, luộc…

Ăn tỏi

Ảnh minh họa

Là một gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp, tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh và hợp chất chống vi khuẩn quen thuộc. Ăn tỏi một cách hợp lý sẽ giúp kích hoạt các loại enzym trong gan, tăng cường thải độc và làm sạch gan. Bên cạnh đó, tỏi còn là loại củ chứa chất allicin giúp làm giảm tích tụ độc tố trong gan và cải thiện chức năng gan. Với hương vị đặc biệt, tỏi có thể chế biến cùng các món xào hoặc ngâm dấm, làm gia vị cho các món chính thêm thơm ngon…

Ăn các loại quả có múi

Các loại trái cây có múi chẳng hạn như cam, chanh, bưởi… đặc biệt giàu vitamin C. Sử dụng các loại quả này trong quá trình thải độc gan sẽ hỗ trợ và cải thiện sức khỏe của lá gan, chống lại quá trình oxy hóa tế bào, giảm nguy cơ tổn thương tế bào gan. Vitamin C cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan và chống lại các gốc tự do.

Uống nước trà xanh

Trà xanh được xem là một trong những thức uống hỗ trợ thanh lọc và thải độc gan khá hiệu quả. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho quá trình giải độc gan và làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan.

Tuy nhiên, nên tránh lạm dụng trà xanh bởi chất tanin trong lá trà có thể gây ảnh hưởng xấu tới dạ dày. Các chuyên gia khuyên dùng từ - 3 ly trà mỗi ngày với nồng độ không quá đặc.

Ngoài xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, quá trình thải độc gan lành mạnh còn đòi hỏi sự cân bằng của chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi như tập thể dục và ngủ đúng giờ, đủ giấc...