Dâu tằm tháng 4 'quý như nhân sâm': 5 cách dùng giúp bổ huyết, ngủ ngon

Tháng 4 là mùa dâu tằm chín rộ, quả tím đen, vị chua ngọt dễ ăn. Dân gian có câu "dâu tằm tháng 4 quý như nhân sâm", cho thấy giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Với người trung niên, cao tuổi, đây là thời điểm thích hợp để bồi bổ cơ thể, cải thiện khí huyết, và dâu tằm là lựa chọn vừa rẻ vừa lành.

Theo Đông y, dâu tằm có vị ngọt chua, tính mát, giúp dưỡng âm, bổ huyết, tốt cho gan thận, hỗ trợ sáng mắt, đen tóc. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy dâu tằm chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin, resveratrol, vitamin C cùng các vi chất như sắt, canxi. Đáng chú ý, hàm lượng sắt trong dâu tằm thuộc nhóm cao trong các loại trái cây, giúp cải thiện sắc da và hỗ trợ bồi bổ khí huyết rõ rệt.

Dâu tằm ăn trực tiếp có vị thanh ngọt, nhưng khi kết hợp với các nguyên liệu phù hợp để nấu hoặc hãm nước, hiệu quả dưỡng sinh có thể tăng lên. Dưới đây là 4 công thức đơn giản, dễ làm, giúp cải thiện sắc da và giấc ngủ nếu duy trì lâu dài.

Dâu tằm - kỷ tử

Nguyên liệu: 15 g dâu tằm khô, 10 g kỷ tử, đường phèn tùy khẩu vị.

Cách làm: Dâu tằm và kỷ tử rửa nhẹ, cho vào bình, thêm khoảng 500 ml nước sôi, hãm 10-15 phút. Có thể thêm chút đường phèn cho dễ uống, dùng nhiều lần trong ngày, phần cái có thể ăn luôn.

Công dụng: Sự kết hợp này có tính ôn hòa, phù hợp dùng lâu dài. Dâu tằm giúp bổ âm gan thận, kỷ tử hỗ trợ bổ dưỡng khí huyết. Uống đều đặn có thể giúp giảm khô mắt, nhìn mờ, cải thiện tình trạng mệt mỏi, tóc bạc sớm, đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi.

Dâu tằm - long nhãn - táo đỏ

Nguyên liệu: 15 g dâu tằm khô, 10 g long nhãn, 2 quả táo đỏ, 2 lát gừng.

Cách làm: Táo đỏ bỏ hạt, gừng thái lát. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cùng khoảng 800 ml nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu 20 phút. Có thể thêm chút đường đỏ tùy khẩu vị.

Công dụng: Sự kết hợp này giúp bổ huyết, dưỡng khí, làm ấm cơ thể mà không gây nóng. Phù hợp với người trung niên, cao tuổi hay gặp tình trạng thiếu khí huyết, ngủ kém, dễ tỉnh giấc ban đêm. Dùng đều có thể cải thiện da xanh xao, tay chân lạnh, hồi hộp, hay quên và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Người dễ nóng trong nên giảm lượng nhãn nhục.

Dâu tằm - táo mèo - vỏ quýt

Nguyên liệu: 15 g dâu tằm khô, 10 g sơn tra khô, 5 g vỏ quýt (trần bì).

Cách làm: Các nguyên liệu rửa sơ, cho vào ấm, thêm khoảng 600 ml nước sôi, hãm 15 phút là có thể dùng. Có thể pha lại 2-3 lần để uống.

Công dụng: Dâu tằm giúp dưỡng âm, táo mèo hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích trệ, còn vỏ quýt giúp kiện tỳ, điều hòa khí. Kết hợp này vừa giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm đầy bụng, vừa hỗ trợ chuyển hóa, có lợi cho việc kiểm soát mỡ máu và cân nặng. Lưu ý, táo mèo có tính acid, người nhiều axit dạ dày không nên dùng khi đói.

Dâu tằm - táo đỏ - hoa hồng

Nguyên liệu: 20 g dâu tằm khô, 5 quả táo đỏ, 3 bông hoa hồng khô.

Cách làm: Táo đỏ bỏ hạt, rửa sạch cùng dâu tằm. Cho vào nồi với khoảng một lít nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu 30 phút. Sau đó thêm hoa hồng, đun thêm 5 phút là có thể dùng.

Công dụng: Thức uống này giàu chất chống oxy hóa nhờ dâu tằm, kết hợp với táo đỏ giúp bổ khí huyết và hoa hồng hỗ trợ điều hòa khí huyết, thư giãn tinh thần. Phù hợp với phụ nữ ngoài 40 tuổi, giúp cải thiện da xỉn màu, khô ráp, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, ngủ ngon hơn.

Dâu tằm - bách hợp (tỏi rừng) - hạt sen

Nguyên liệu: dâu tằm khô 15 g, bách hợp khô 15 g, hạt sen 10 g, đường phèn vừa đủ.

Cách làm: Hạt sen ngâm nước khoảng 2 giờ trước để khi nấu nhanh mềm, bở. Cho hạt sen và bách hợp vào nồi, thêm khoảng 800 ml nước. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 30 phút.

Thêm dâu tằm khô và đường phèn, tiếp tục nấu thêm 10 phút cho đường tan hoàn toàn rồi tắt bếp, dùng khi còn ấm.

Công dụng: Vào mùa xuân, thời tiết thường khô hanh khiến nhiều người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, dễ gặp tình trạng khô miệng, rát họng, bứt rứt khó chịu. Dâu tằm có tác dụng bổ âm, bổ thận; bách hợp giúp nhuận phế, thanh tâm; hạt sen dưỡng tâm, an thần. Sự kết hợp ba nguyên liệu này được xem là phù hợp trong mùa xuân, giúp cải thiện các triệu chứng do thời tiết khô gây ra, làm dịu cảm giác căng thẳng, giúp tinh thần ổn định hơn, giấc ngủ sâu và dễ chịu, cơ thể thư thái.

Lưu ý khi sử dụng dâu tằm

Dâu tằm tươi trước khi sử dụng nên ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất còn bám trên bề mặt. Khi chọn dâu tằm khô, nên ưu tiên loại quả căng, màu tím đen, không có mùi lạ. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc để giữ chất lượng.