Đau bụng sau ăn trưa, phát hiện mắc bệnh hiểm

Sáng 19-10, Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cho hay vừa can thiệp thành công cho một trường hợp bị bóc tách động mạch đơn độc hiếm gặp trong y văn.

BSCK2 Dương Duy Trang cùng đồng sự can thiệp cứu người đàn ông mắc bệnh hiểm qua nguy cấp

Bệnh nhân là ông Đ.V.K (52 tuổi, ở Long An), bị đau bụng vùng thượng vị, đau quặn cơn tăng dần sau khi ăn trưa khoảng 30 phút, được cấp cứu tại một bệnh viện địa phương với chẩn đoán theo dõi bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Sau khi được cho dùng giảm đau chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa, ông K. được chuyển lên TP HCM để điều trị tiếp.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị bóc tách động mạch mạc treo tràng trên đơn độc (không kèm theo tổn thương động mạch chủ bụng), cách gốc 25mm kéo dài đến chỗ chia các nhánh, tạo nên phình giả đường kính 7,7mm gây hẹp lòng thật gần hoàn toàn, có huyết khối trong lòng giả.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành can thiệp cho người bệnh. Quá trình thực hiện DSA ghi nhận bóc tách tạo phình giả kéo dài 8cm chèn ép lòng thật gây hẹp 95%, dòng chảy máu lưu thông chậm, các bác sĩ đặt stent BMS che phủ toàn bộ vị trí bóc tách và phình giả, tái thông dòng chảy bình thường.

BSCK2 Dương Duy Trang – Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Nội tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Gia An 115 - cho biết trường hợp này có khối phình giả lớn chèn ép lòng mạch thật gây hẹp gần hoàn toàn, nếu không được can thiệp kịp thì tính mạng bị đe dọa.

"Bóc tách động mạch mạc treo tràng trên (SMA) đơn độc tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến vỡ mạch, xuất huyết, giảm lưu lượng máu đến ruột gây thiếu máu cục bộ ruột, nhồi máu ruột và tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời."-BS Trang nhấn mạnh.

