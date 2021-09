Đã có gần 230.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 được phân bổ

Hiện nay, Việt Nam tiếp cận được là thuốc Remdesivir dạng nước, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Thuốc Remdesivir dạng khô (thuộc hãng dược Pfizer - Mỹ) bảo quản trong nhiệt độ khoảng 25 độ C. Điều này giúp đơn vị điều trị bệnh nhân dễ dàng bảo quản, nhất là các bệnh viện dã chiến. Do tính cao cấp này nên giá mua cao hơn nhiều loại phải trữ trong nhiệt độ 2-8 độ C tốn kém thiết bị trữ. Về giá thuốc nước, tại Hoa Kỳ, thuốc Remdesivir được bán với giá 520 USD/lọ, hoặc 3.120 USD/liệu trình điều trị. Các bệnh viện sẽ dùng thuốc này điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân (theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) và Gilead Science - nhà sản xuất thuốc). Ngoài ra, giá sẽ được đặt ở mức 390 USD/lọ, hoặc 2.340 USD/liệu trình điều trị với bệnh nhân được bảo hiểm do chính phủ tài trợ.