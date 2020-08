Cuối năm 2021 sẽ có vắcxin COVID-19 "made in Vietnam"

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 19:03 PM (GMT+7)

Thành viên Hội đồng Khoa học (Bộ Y tế) cho biết, theo dự tính, cuối năm 2021, sẽ có vắcxin COVID-19 "made in Vietnam".

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), chia sẻ, việc nghiên cứu thành công vắc xin phòng COVID-19 là thách thức với các nhà sản xuất.

Vừa qua VABIOTECH đã thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên động vật. Kết quả cho thấy kháng nguyên của vắc xin đáp ứng miễn dịch, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, phòng được COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2.

Sau tiêm vắc-xin, hiện chuột thí nghiệm khoẻ mạnh và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: BSCC.

Dựa trên các phát minh, mỗi quốc gia có lựa chọn riêng khi phát triển vắc xin. Ví dụ, Đại học Boston (Mỹ) chuyên nghiên cứu giá thể vi rút để làm vắc xin. Việt Nam cũng bám sát các phát minh của thế giới để áp dụng vào việc sản xuất vắc xin.

Thành viên Hội đồng Khoa học (Bộ Y tế) cho biết, theo dự tính, cuối năm 2021, việc điều chế vắc xin COVID-19 của Việt Nam được hoàn thành.

Thế giới có khoảng 163 ứng viên vắc xin COVID-19 đang được nghiên cứu phát triển. Những nỗ lực này chưa từng có tiền lệ về mặt quy mô, công nghệ và tốc độ.

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Quy trình sản xuất tương tự vắc xin cúm A/H5N1 đã được thiết lập với công suất 3 triệu liều/năm. IVAC đã chuẩn bị sản xuất những lô thử nghiệm đầu tiên.

Dự kiến, từ tháng 10 đến 12/2020, đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên người và 2 giai đoạn tiếp theo vào đầu năm 2021, sau đó nâng cấp quy mô 30 triệu liều/năm. Tháng 4-2021, đơn vị sẽ nộp hồ sơ cấp phép.

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) sử dụng công nghệ vector baculovirus. Đơn vị này đã tiêm thử nghiệm trên chuột cho kết quả tốt. Đặc biệt, vắc xin có đáp ứng miễn dịch ở liều nhắc lại.

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) áp dụng công nghệ tái tổ hợp, sử dụng vector vi rút sởi. POLYVAC đang chờ phê duyệt dự án nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức đấu thầu sinh phẩm.

Công nghệ mà Vabiotech sử dụng trong sản xuất vắc-xin phòng chống dịch bệnh là công nghệ vector virus thay vì các công nghệ vắc xin bất hoạt hay sống giảm độc lực như truyền thống. Đây là công nghệ mới, đa năng, cho hiệu suất sản xuất cao, không phụ thuộc vào việc nuôi cấy toàn thể tác nhân gây bệnh, phù hợp đối với các vắc-xin đại dịch.

“Nhờ nguồn kinh phí tài trợ, Công ty đã nâng cấp được hệ thống nuôi cấy tế bào Bioreactor vốn đã được trang bị gần 10 năm trước. Model thế hệ mới này thích ứng hơn với công nghệ vector virus mà chúng tôi đang dùng”, TS. Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech, tiết lộ.

Cũng theo tác giả của nhiều nghiên cứu phát triển vắc-xin “made in Vietnam”, dự án của Vabiotech có thể tăng tốc còn do được “hưởng lợi” từ những kết quả của đề tài nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của virus SARS-CoV-2 mà Viện VSDTTW đang triển khai. Đây cũng là một dự án cấp bách do Quỹ VinIF tài trợ ngay khi COVD-19 mới bùng phát. Nhờ các thông tin “giải mã” này mà dù nhiều nước đã “việt vị” trong dự đoán về dịch bệnh nguy hiểm bậc nhất đầu thế kỷ XXI, Việt Nam vẫn có thể làm chủ tình hình.

“Việt Nam đã xuất sắc khi trở thành một điểm sáng của thế giới về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Chúng tôi kỳ vọng vào những thắng lợi tiếp theo, trong đó có vắc-xin COVID-19 “made in Vietnam”, TS. Đỗ Tuấn Đạt đặt mục tiêu.

