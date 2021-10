Có nên tiêm mũi 2 vắc-xin COVID-19 nếu phát hiện có thai?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo những người mang thai có nguy cơ phơi nhiễm cao nên tiêm phòng vắc-xin COVID-19 vì nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng trong thai kỳ cao hơn và tăng nguy cơ sinh non. Đáng lưu ý, WHO đã ngừng khuyến cáo đầy đủ không phải vì bất kỳ mối quan tâm cụ thể nào về an toàn đối với vắc-xin mà vì thiếu dữ liệu về người mang thai. Ngoài ra, WHO tuyên bố rằng những người đang cho con bú nên được tiêm phòng vì không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm phòng khi đang cho con bú có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến cha mẹ hoặc con cái và trên thực tế, việc cho con bú có thể truyền các kháng thể có giá trị cho trẻ qua sữa mẹ, giúp bảo vệ trẻ hơn nữa. chống lại COVID-19.