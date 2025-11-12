Có bao nhiêu loại thuốc trị ung thư đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành?

Như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, tại quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ký ban hành, có 14 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm - đợt 57.

Tại danh mục kèm theo quyết định trên, có thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, được một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại bệnh ung thư khác nhau (như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...).

Cục Quản lý Dược yêu cầu sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, công ty phải định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày cấp giấy đăng ký lưu hành thực hiện cập nhật tiến độ triển khai nghiên cứu lâm sàng theo dõi tính sinh miễn dịch pha III và nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung cập nhật dữ liệu theo dõi tính sinh miễn dịch pha III khi thời gian nghiên cứu kết thúc.

Thăm khám lại cho bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K.

Đại diện Cục Quản lý dược cho biết ngoài loại thuốc của Nga nói trên, Việt Nam hiện có 99 loại thuốc trị ung thư đã được cấp giấy đăng ký lưu hành và đang còn hiệu lực. Như vậy, đến nay Việt Nam có khoảng 100 thuốc, sinh phẩm điều trị ung thư cho người bệnh.

Theo Cục Quản lý Dược, thuốc Pembroria của Nga có hoạt chất Pembrolizumab đăng ký lưu hành lần đầu tại Việt Nam, tuy nhiên trước đó, hoạt chất này đã được đăng ký là biệt dược gốc từ năm 2017 trong 1 sản phẩm của hãng dược MSD.

"Pembroria của Nga là một loại kháng thể đơn dòng điều trị ung thư, không phải là thuốc mới. Loại thuốc này là sản phẩm tương tự với sản sinh phẩm tham chiếu gốc của MSD, hiện vẫn đang được lưu hành và điều trị cho bệnh nhân ung thư"- đại diện Cục Quản lý Dược cho hay.

Tuy nhiên cũng theo đại diện Cục Quản lý Dược việc có thêm sản phẩm Pembroria của Nga trong điều trị ung thư, giúp y bác sĩ có thêm sự lựa chọn, cùng đó tăng tiếp cận thuốc của người bệnh trong điều trị ung thư.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2022, tại Việt Nam ước tính có 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Trong đó, dẫn đầu là ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng với tỷ lệ mắc mới và tử vong gia tăng theo từng năm.

Điều trị ung thư hiện có các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc đích, liệu pháp miễn dịch... và các loại thuốc thế hệ mới.