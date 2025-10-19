Đột phá: Dùng gene virus lồng trong vi khuẩn tiêu diệt ung thư

Viết trên tạp chí khoa học Nature Biomedical Engineering, nhóm nghiên cứu từ Đại học Columbia (Mỹ) cho biết họ đang phát triển một phương pháp mới giúp tiêu diệt khối u trong bệnh ung thư từ bên trong, dựa vào vi khuẩn và virus.

Phương pháp mới giúp đưa gene virus tiêu diệt ung thư vào tận bên trong khối u - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, trong thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học đã sử dụng một số loài vi khuẩn biến đổi để không gây hại, trong đó đa phần là Salmonella typhimurium, thường đứng sau nhiều ca ngộ độc thực phẩm.

Loài vi khuẩn này dễ dàng di cư tự nhiên đến môi trường giàu dinh dưỡng, ít oxy bên trong khối u.

Vì vậy, các nhà khoa học đã biến chúng thành "ngựa thành Troy", giấu bên trong đó RNA của virus được sửa đổi để có khả năng tiêu diệt ung thư.

Khi vi khuẩn xâm nhập vào tế bào ung thư, chúng tự phân hủy, nhờ đó gene virus được giải phóng trực tiếp, lây lan và phá hủy khối u từ bên trong.

Quá trình này giúp cho gene của virus di chuyển được vào khối u mà không bị hệ miễn dịch của cơ thể chuột loại bỏ. Ngoài ra, chúng chỉ có thể lây lan vùng lân cận vi khuẩn, bị phụ thuộc vào vi khuẩn.

Điều này tạo ra một lớp kiểm soát thứ hai: Ngay cả khi virus thoát khỏi khối u, nó cũng sẽ không lây lan sang mô khỏe mạnh.

Thành công của bước thử nghiệm động vật này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa hệ thống virus - vi khuẩn tiêu diệt ung thư này vào ứng dụng trong tương lai, tất nhiên là sau khi thực hiện đầy đủ các bước thử nghiệm lâm sàng.