Chớ để nang buồng trứng thành “trứng khủng long”

Hai ca u nang buồng trứng đặc biệt gần đây nhất



Ngày 27/7/2016, BV ung bướu Cần Thơ đã phẫu thuật cắt thành công khối u nang buồng trứng nặng 32kg cho chị D. 54 tuổi người Khmer, quê Hậu Giang. Trước đó 6 năm, bệnh nhân đã phát hiện khối u nhưng không phẫu thuật mà về nhà dùng thuốc Nam đến khi nguy kịch do khối u to chèn ép đe dọa tính mạng mới vào nhập viện.



Trước đó, cuối năm 2015, tại BV ung bướu TP. Hồ Chí Minh, các bác sĩ cũng đã phẫu thuật lấy ra khối bướu nặng 38kg (kích thước 60cm x 80cm x 100cm riêng vỏ bướu nặng 2kg, lòng bướu chứa 35 lít dịch và 3 lít máu) cho chị PTM, 49 tuổi , quê Long An. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán sau mổ bệnh nhân bị ung thư buồng trứng. Bệnh nhân được phát hiện khối u buồng trứng trước đó 10 năm nhưng không đi điều trị, đến khi khó thở liên tục, không ăn uống đi lại được, đe dọa tính mạng mới đến nhập viện cấp cứu.