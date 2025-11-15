"Chắn chắn 99,9%" ung thư, hóa ra viêm phổi

Sự việc xảy ra với bà Erica Hay, một y tá làm việc hơn 30 năm cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh, sống tại vùng ngoại ô Balby thuộc thành phố Doncaster, hạt South Yorkshire, vào năm 2020 - thời kỳ đại dịch Covid-19. Sau ca phẫu thuật oan uổng, bà Hay chịu nhiều di chứng. Hiện bà cân nhắc nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, theo BBC ngày 14/11, và đã khởi kiện bệnh viện về hành vi "sơ suất y khoa", thông qua đại diện là công ty luật Medical Solicitors.

Bệnh viện xin lỗi, thừa nhận "sự đau khổ" mà bà trải qua và đổ lỗi một phần cho "những thách thức đặc biệt" của đại dịch Covid-19. Vụ kiện sau đó được giải quyết bằng một thỏa thuận, tuy nhiên phía bệnh viện không thừa nhận trách nhiệm pháp lý, theo người phát ngôn của công ty luật.

Hồi tháng 7/2020, bà Hay đến bệnh viện Doncaster Royal Infirmary vì đau vai và ngực. Sau hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ thông báo một tin sét đánh: "chắc chắn 99,9%" bà bị ung thư phổi. Do các hạn chế nghiêm ngặt của đại dịch Covid-19 khi ấy, bệnh viện không thể tiến hành sinh thiết (bước cuối cùng để chẩn đoán) mà quyết định phẫu thuật ngay.

"Bạn nghe thấy từ 'ung thư' và tự động nghĩ rằng mình sắp chết", bà Hay kể.

Bà Hay bị cắt một phần phổi vì chẩn đoán nhầm ung thư. Ảnh: Doncaster Free Press

Tám tuần sau chẩn đoán, bà trải qua ca đại phẫu cắt bỏ thùy dưới của phổi phải. Hai tuần sau phẫu thuật, bà Hay tái khám và được bác sĩ thông báo: "Bà thuộc 1% những người không bị ung thư, có lẽ chỉ là một ổ nhiễm trùng". Khối u mà các bác sĩ chắc chắn 99,9% ác tính hóa ra chỉ là hậu quả của bệnh viêm phổi, theo báo địa phương Doncaster Free Press.

"Tôi sốc khi biết mình không bị ung thư cũng giống như khi họ nói tôi bị bệnh", bà Hay nói. "Rốt cuộc, nhiễm trùng có thể điều trị bằng thuốc mà không cần phẫu thuật".

Dù may mắn không mắc ung thư, bà phải trả một cái giá quá đắt. Ca phẫu thuật không cần thiết để lại cho bà Hay di chứng hô hấp nghiêm trọng, khiến bệnh hen suyễn 30 năm trở nên tồi tệ "không thể tin được".

"Chỉ cần nói chuyện hoặc đi vào bếp cũng có thể khiến tôi khó thở", bà nói. "Tôi rất biết ơn vì không phải ung thư nhưng tôi đã phải trải qua tất cả và tình hình này có lẽ sẽ không bao giờ khá hơn được nữa".