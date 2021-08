Cha đột ngột qua đời, nam điều dưỡng nén đau thương ở lại “tâm dịch” làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 09:00 AM (GMT+7)

Không thể về chịu tang cha, lãnh đạo Trung tâm Hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An đã lập bàn thờ vọng, làm lễ cầu nguyện tại nơi công tác để anh Hùng tiễn biệt cha từ phương xa.

Cha đột ngột qua đời vì tai nạn khi đang lao động sản xuất, điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng (Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An (Trung tâm) phải tiễn biệt đấng sinh thành từ phương xa, không thể về quê nhà chịu tang.

Lãnh đạo Trung tâm đã lập bàn thờ vọng, làm lễ cầu nguyện tại nơi công tác để anh Hùng tiễn biệt cha từ phương xa.

Anh Nguyễn Đình Hùng là con trai duy nhất của gia đình, quê ở xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam, anh đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào “tâm dịch”, góp sức cùng tỉnh Long An chống dịch.

Ngày 26/8, cha ruột của anh là ông Nguyễn Đình Long (sinh năm 1964) không may qua đời khi đang lao động sản xuất. Không thể về chịu tang, lãnh đạo Trung tâm đã lập bàn thờ vọng, làm lễ cầu nguyện tại nơi công tác để anh Hùng tiễn biệt cha từ phương xa.

Ngay trong ngày 26/8, BSCKII. Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An đến thắp hương tại lễ viếng, đồng thời thăm hỏi điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng. Gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình, ông Huỳnh Minh Phúc động viên anh Hùng cố gắng vượt qua đau thương, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục cùng các đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ. Ông cũng cảm ơn những tình cảm của các đồng nghiệp Thái Nguyên chấp nhận gác lại việc riêng, sẵn sàng xa gia đình để chung sức hỗ trợ Long An dập dịch.

