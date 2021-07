Không thể về chịu tang cha, nữ điều dưỡng ở TP.HCM vái vọng cha từ BV Hồi sức COVID-19

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 20:30 PM (GMT+7)

Đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID -19 ở TP Thủ Đức, chị Hoàng Thị Mỹ Tuyết nhận được điện thoại từ gia đình thông báo cha ruột chị qua đời sau một cơn đột quỵ.

Ngày 26/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết điều dưỡng Hoàng Thị Mỹ Tuyết do đang làm nhiệm vụ chi viện cho Bệnh viện Hồi sức COVID-19 và tình hình dịch phức tạp, chị không thể về nhà để chịu tang cha ruột.

"Trước nỗi mất mát to lớn đến quá đột ngột với chị Tuyết, Ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp dành những lời động viên, an ủi đến chị, mong chị giữ gìn sức khỏe để sớm vượt qua được nỗi đau to lớn này", TS.BS Nguyễn Trí Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết.

Chị Hoàng Thị Mỹ Tuyết là một trong những thành viên được Bệnh viện Chợ Rẫy điều động đến hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Chị Tuyết lập bàn thờ vái vọng cha từ nơi làm nhiệm vụ. Ảnh: BVCC

Đêm 24/7, chị Tuyết bàng hoàng nhận được tin báo cha ruột của mình đã qua đời sau khi trải qua một cơn đột quỵ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chị Tuyết đã nén đau thương ở lại bệnh viện tiếp tục cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chia sẻ nỗi đau với chị Tuyết, Ban Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã lập bàn thờ vọng ngay trong bệnh viện để nữ điều dưỡng có thể chịu tang cha.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/khong-the-ve-chiu-tang-cha-nu-dieu-duong-o-tphcm-vai-vong-cha-tu-bv-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/khong-the-ve-chiu-tang-cha-nu-dieu-duong-o-tphcm-vai-vong-cha-tu-bv-hoi-suc-covid-19-20210726173354633.htm