Bộ Y tế tặng bằng khen 4 điều dưỡng cứu người trong vụ dùng dao tấn công 7 người ở Nghệ An

Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng Đào Hồng Lan vừa ký quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể khoa Sơ sinh và 4 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Đó là tập thể Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 cá nhân là bà Nguyễn Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng.

Cả 4 cá nhân được trao tặng bằng khen đều là điều dưỡng viên của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang sau ca phẫu thuật.

Ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10.

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, TS.BS Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã biểu dương các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã dũng cảm quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các cháu sơ sinh. Đồng thời, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình và tiếp tục công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

TS.BS Hà Anh Đức đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân, đồng thời thực hiện hỗ trợ tâm lý kịp thời, giúp họ sớm ổn định sức khỏe và tinh thần sau biến cố. “Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc – đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y,” TS.BS Hà Anh Đức nói.

Trước đó, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên y tế, 2 trẻ sơ sinh và 2 người nhà bệnh nhi. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ.