Bộ Y tế nói gì về việc thí điểm đón khách du lịch có hộ chiếu vắc-xin tại Phú Quốc?

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại TP Phú Quốc.

Tại cuộc họp với Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại TP Phú Quốc theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín” với điều kiện du khách đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang, từ năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành kinh tế mũi nhọn của TP Phú Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, lượt khách du lịch năm 2020 giảm 30,6% so với cùng kỳ, khách du lịch quốc tế giảm 76,1% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại Kiên Giang.

UBND tỉnh kiến nghị cho phép tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm đón khách du lịch Nga đã được tiên vắc-xin phòng COVID-19 đến Phú Quốc nghỉ dưỡng theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín”, thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển. Sau đó sẽ đánh giá và cho phép mở rộng đón khách du lịch từ các nước đã hoàn thành tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên đảo và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch, kiến nghị cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho toàn bộ cư dân TP Phú Quốc. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp nếu có.

Về công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, TS.BS CKII Hà Văn Phúc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, cho đến nay tỉnh đã được phân bổ 2 đợt vắc-xin COVID-19.

Về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 toàn dân cho TP Phú Quốc, Sở Y tế đang xây dựng Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 toàn dân cho TP Phú Quốc, trong đó dự kiến nhu cầu vắc-xin trong năm 2021 là 220.000 liều; thời gian triển khai kế hoạch dự kiến trong 16 - 18 tuần ngay khi có nguồn vắc-xin được cấp về.

Ngoài ra, để chủ động triển khai công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho toàn dân tỉnh Kiên Giang, Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó dự kiến nhu cầu vắc xin trong năm 2021 là 2.543.858 liều; nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác; thời gian triển khai kế hoạch dự kiến trong 16 - 18 tuần nếu vắc-xin về đủ hoặc triển khai theo từng đợt tuỳ theo nguồn cung ứng vắc-xin.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định: Chủng virus mới (Delta) có thời gian lây truyền nhanh, mức độ lây nhiễm phức tạp.

Hiện nay, các ca bệnh đã xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, bao gồm: cơ sở tôn giáo, cơ sở điều trị, trong cộng đồng, nhà máy xí nghiệp, trung tâm thương mại các chợ, đặc biệt ở đối tượng bán hàng rong, bán vé số,…

Như vậy, trước khi tình hình phức tạp hơn cần chủ động và quyết liệt các biện pháp để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đối với kiến nghị thí điểm đón khách du lịch đã được tiêm phòng COVID-19 đến TP Phú Quốc, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành liên quan và địa phương xây dựng được kế hoạch chi tiết để đón khách du lịch ở huyện đảo Phú Quốc.

Việc dần dần hồi phục mũi nhọn du lịch tại Phú Quốc sẽ đóng góp vào nguồn ngân sách, đóng góp nguồn lực để vừa chống dịch vừa phát triển xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã tiêm vắc-xin COVID-19 đến Phú Quốc và tiêm vắc-xin cho người dân tại đây. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, mọi phương án tổ chức cần phải có kế hoạch tốt.

