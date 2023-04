8 thực phẩm giúp "bơm máu lên não" kéo dài tuổi thọ não, người hay đau đầu, nhức mỏi vai gáy nên ăn thường xuyên

Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3 có nguồn gốc từ thực vật. Quả óc chó cũng sở hữu nhiều hợp chất polyphenolic hơn bất kỳ loại hạt nào khác.

Cả axit béo omega-3 và polyphenol đều được coi là thực phẩm quan trọng của não có thể chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, hai nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức. Do đó, ăn quả óc chó làm tăng khả năng làm việc của não, giúp não hoạt động tích cực hơn.

Hạt bí

Hạt bí ngô rất có lợi để giữ cho bộ não khỏe mạnh. Trong hạt bí ngô có chứa nhiều kẽm, magiê, đồng và sắt... tất cả đều là những khoáng chất quan trọng cho sức khỏe não bộ.

Magiê rất cần thiết cho não và hệ thần kinh khỏe mạnh. Mức magiê thấp có thể làm tăng các vấn đề sức khỏe liên quan đến thần kinh như bệnh Alzheimer, chứng đau nửa đầu, lo lắng và trầm cảm.

Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh giao tiếp giữa các tế bào não và thiếu kẽm có liên quan đến các tình trạng thần kinh như bệnh Alzheimer, động kinh, tâm thần phân liệt và trầm cảm…

Quả mọng

Các loại quả mọng không chỉ là siêu thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ của não bộ mà chúng còn có thể giúp giữ cho trí nhớ luôn minh mẫn.

Qẩu mọng rất giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe não, vì các gốc tự do ảnh hưởng đến não nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể. Các cuộc tấn công của gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào và gây ra các vấn đề liên quan đến trí nhớ cũng như suy giảm nhận thức. Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do này, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, và làm tăng sức mạnh cho não bộ.

Rau chân vịt

Rau chân vịt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ, ít calo. Trung bình 3 chén rau chân vịt có thể cung cấp 18mg sắt, nhiều hơn lượng sắt có trong 226 gram thịt bò. Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều vitamin C. Đây là loại vitamin quan trọng giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt của cơ thể, chống lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch.

Hàu và hải sản

Hàu là loại hải sản có chứa hàm lượng sắt và kẽm tự nhiên dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch của con người. Một khẩu phần hàu có thể cung cấp gần 1/2 nhu cầu sắt hàng ngày.

Các loại hải sản khác như cá mòi, sò điệp, trai, tôm, cá ngừ, cá thu... cũng là nguồn cung cấp sắt dồi dào.

Hạt vừng

Vừng không chỉ giàu chất béo, axit béo bão hóa, các chất chống oxy hóa có lợi mà nó còn cung cấp một lượng sắt dồi dào. 100 gram vừng có thể chứa khoảng 10mg vi chất sắt.

Bạn có thể sử dụng vừng để làm muối vừng, nấu chè, làm nhân bánh, mứt, sữa hạt...

Nghệ

Nghệ không chỉ là một loại gia vị giúp tăng hương vị, màu sắc cho các món ăn mà nó còn chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá. 100 gram nghệ tươi có thể cung cấp 55 mg sắt. Ngoài ra, nghệ còn chứa nhiều protein, kali, mangan...

Bạn có thể bổ sung nghệ vào các món ăn để tạo màu sắc, mang đến hương vị thơm ngon hơn, sử dụng bột nghệ, tinh bột nghệ để nấu sữa...

Sô cô la đen

Sô cô la đen (chứa nhiều ca cao), rất giàu flavonoid - chất chống oxy hóa có tác dụng làm tăng lưu lượng máu tới não. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao niên, vì nó có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần.

Sô cô là đen còn rất giàu magiê. Tiêu thụ đủ lượng magiê mỗi ngày là điều cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, giúp giảm căng thẳng.

