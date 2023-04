6 loại nước nên uống vào buổi sáng còn tốt hơn thuốc bổ, chú ý tránh xa 4 loại nước này

Sau khi thức dậy vào buổi sáng và uống nước ngay sẽ giúp tăng lưu thông máu huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn cơ bắp hiệu quả sau 1 đêm dài nằm ngủ. Các chuyên gia y tế khuyến khích mọi người nên tập thói quen uống nước, uống đúng loại và đủ nước.

8 loại nước nên uống vào buổi sáng giúp thanh lọc và cải thiện sức khỏe bạn hiệu quả

Nước đun sôi để nguội

Nước sạch sau khi được đun sôi, mọi vi khuẩn đều đã bị tiêu diệt trong nhiệt độ cao, còn lại các nguyên tố Magiê, Canxi trong nước sẽ cung cấp cho cơ thể, có tác dụng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Nếu vào mùa lạnh, bạn nên uống một cốc nước lọc ấm khoảng 300ml trước thời gian ăn sáng khoảng 30 phút, lúc dạ dày còn rỗng sẽ làm sạch đường tiêu hóa, nước ấm sẽ làm giảm thiểu sự kích thích đường ruột. Ngoài ra, uống nước đun sôi để nguội còn cải thiện trạng thái trao đổi chất, giảm sự tích tụ Axit lactic tích tụ trong tổ chức cơ bắp, hạn chế cảm giác mỏi cơ.

Nước mật ong + chanh

Buổi sáng là lúc cơ thể đang đào thải rất nhiều chất cặn và có nhu cầu làm sạch bộ máy hoạt động cũng như bổ sung năng lượng. Bạn nên pha mật ong với nước ấm và dùng vào buổi sáng, khi bụng còn đói để làm sạch dạ dày và loại bỏ chất thải.

Ngoài ra, nó còn giúp cơ thể tạo ra những tế bào máu mới, phục hồi, kháng khuẩn và thúc đẩy tái tạo collagen, giúp bạn loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng thường xuất hiện vào sáng sớm.

Nước ép rau củ

Nước ép rau củ tươi tự nhiên cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa và dinh dưỡng. Bạn nên chọn loại rau củ có hàm lượng sắt cao.

Rau chân vịt, cải xanh, cải xoăn là những loại rau xanh tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên chọn một loại protein để bổ sung năng lượng cùng cốc sinh tố rau củ. Nó có thể là sữa chua, sữa bò ít béo hoặc bột protein cho những người theo chế độ ăn thuần chay. Chất béo lành mạnh như bơ cũng rất hữu ích trong việc cung cấp cảm giác no để bắt đầu ngày mới.

Nước uống detox

Ngâm một số loại trái cây như dưa chuột, chanh, cam hoặc pha chút giấm táo vào chai nước để uống thanh lọc cơ thể. Chanh và cam chứa vitamin C tăng cường miễn dịch. Giấm táo giúp tăng trao đổi chất cơ thể, giảm huyết áp và giảm cân. Dưa chuột thải độc tố cơ thể. Các loại thảo mộc như húng quế hoặc bạc hà mang đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm.

Nước trà tươi

Sau bữa sáng, việc nhâm nhi một tách trà nóng trước khi bắt đầu ngày mới có lợi không ngờ cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong chè tươi (chè xanh) có chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa và tốt cho tim mạch. Nên uống trà sau khi ăn khoảng 30-40 phút mỗi sáng là cách tốt nhất để cơ thể khỏe mạnh và tỉnh táo làm việc.

Nước gừng tươi, trà gừng

Dùng gừng là một cách chữa trị phổ biến khi bị đau dạ dày. Nhấm nháp trà gừng vào buổi sáng có thể giúp làm giảm sự khó chịu ở dạ dày, giảm cảm giác buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Để pha trà gừng, bạn có thể thêm một vài thìa gừng tươi đã nghiền nhỏ trong một cốc nước sôi và ngâm trong 5 phút.

4 loại nước được khuyến cáo không uống vào buổi sáng

Khôn uống nước đun sôi để nguội quá lâu

Tốt nhất bạn nên uống nước đun sôi trong vòng 24 giờ, bởi nước để quá lâu, các chất hữu cơ có nitơ sẽ được chuyển hóa thành nitrit, gây ung thư cho người. Không những vậy, khi bạn uống nước để quá lâu ngày, có thể quá trình vận chuyển oxy bị ảnh hưởng do nước bị nhiễm khuẩn, làm tăng tốc độ phân hủy nitơ, máu của bạn cũng bị ảnh hưởng.

Không uống nước muối nhạt

Nhiều người cho rằng việc uống nước muối nhạt ngay sau khi bạn thức dậy sẽ giúp cho cơ thể được thanh lọc, giải trừ độc tố. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng đó là một sai lầm, bởi nếu uống nước muối nhạt vào buổi sáng, lúc bụng bạn đang rỗng sẽ gây buồn nôn. Ngoài ra còn đầy hơi và mất nước do mất natri và chất lỏng. Nó còn gây ra sự co thắt cơ bắp, nhịp tim không đều, huyết áp và co giật.

Không uống nước đá

Uống một ly nước lạnh vào sáng sớm là một việc làm phản khoa học. Buổi sáng khi mới ngủ dậy, cơ thể vẫn còn chưa ổn định, nếu uống nước lạnh sẽ làm co mạch máu ở niêm mạc dạ dày, có thể gây đau bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng nặng nề đến tiêu hóa. Không những thế, nước lạnh còn gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, giảm huyết dịch nên tạo điều kiện phù hợp cho vi khuẩn phát triển, dễ làm cho bạn bị ho, cảm và viêm thanh quản.

Các loại nước đóng chai

Ngay sau khi ngủ dậy, bạn tuyệt đối bạn không uống những loại nước đóng chai sản xuất công nghiệp như nước ngọt, cà phê, nước ép hoa quả,.. Các loại nước này chứa nhiều acid citric làm canxi trong máu thấp.

Nếu cứ uống loại nước này hàng ngày, bạn dễ bị thiếu hụt canxi nghiêm trọng dẫn đến loãng xương. Ngoài ra, các loại nước trái cây bạn cũng không nên uống. Nó sẽ làm cho cơ thể khó hấp thụ, gây hại cho dạ dày và sức khỏe.

